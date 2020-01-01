Рятувальники допомогли лучанину, якому стало зле під час сходження на Говерлу

Рятувальники допомогли мешканцю Луцька, що повідомив про погане самопочуття під час сходження на Говерлу.Про це інформує ДСНС в Івано-Франківській області.8 серпня о 12:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерла на «зеленому маршруті» в складі групи туристів (25 осіб з міста Луцьк), в районі Малої Говерли відчув погане самопочуття один із туристів. 48-річному чоловіку знадобилася допомога у транспортуванні до підніжжя гори.О 12:50 для проведення аварійно-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення. Про випадок повідомили медичних працівників. О 13:45 рятувальники прибули до потерпілого, його стан оцінили як задовільний. О 15:20 здійснили супровід туриста до спортивної бази «Заросляк».