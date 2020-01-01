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Рятувальники допомогли лучанину, якому стало зле під час сходження на Говерлу

Рятувальники допомогли лучанину, якому стало зле під час сходження на Говерлу
Рятувальники допомогли мешканцю Луцька, що повідомив про погане самопочуття під час сходження на Говерлу.

Про це інформує ДСНС в Івано-Франківській області.

8 серпня о 12:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерла на «зеленому маршруті» в складі групи туристів (25 осіб з міста Луцьк), в районі Малої Говерли відчув погане самопочуття один із туристів. 48-річному чоловіку знадобилася допомога у транспортуванні до підніжжя гори.

О 12:50 для проведення аварійно-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення. Про випадок повідомили медичних працівників. О 13:45 рятувальники прибули до потерпілого, його стан оцінили як задовільний. О 15:20 здійснили супровід туриста до спортивної бази «Заросляк».

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Теги: рятувальники, Говерла
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