Проник через вікно: рецидивіст обікрав новобудову на Волині





Сьогодні, близько 11-ї години, до поліції надійшла заява про крадіжку від 76-річного жителя Ківерцівського району,



Зловмисник через вікно потрапив до приміщення новобудови у селі Звірів цього ж району та викрав три електроподовжувачі і електродриль. Сума завданих матеріальних збитків склала 3 тисячі гривень.



Оперативники за лічені години встановили, що до вчинення крадіжки причетний неодноразово раніше судимий 37-річний житель Ківерцівського району. Його доставили у місцевий відділ поліції для проведення подальших слідчих дій.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі поліцейські розкрили крадіжку із новобудови.Сьогодні, близько 11-ї години, до поліції надійшла заява про крадіжку від 76-річного жителя Ківерцівського району, пише сектор комунікації поліції Волині.Зловмисник через вікно потрапив до приміщення новобудови у селі Звірів цього ж району та викрав три електроподовжувачі і електродриль. Сума завданих матеріальних збитків склала 3 тисячі гривень.Оперативники за лічені години встановили, що до вчинення крадіжки причетний неодноразово раніше судимий 37-річний житель Ківерцівського району. Його доставили у місцевий відділ поліції для проведення подальших слідчих дій.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.

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