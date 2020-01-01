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Проник через вікно: рецидивіст обікрав новобудову на Волині

Проник через вікно: рецидивіст обікрав новобудову на Волині
У Ківерцівському районі поліцейські розкрили крадіжку із новобудови.

Сьогодні, близько 11-ї години, до поліції надійшла заява про крадіжку від 76-річного жителя Ківерцівського району, пише сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник через вікно потрапив до приміщення новобудови у селі Звірів цього ж району та викрав три електроподовжувачі і електродриль. Сума завданих матеріальних збитків склала 3 тисячі гривень.

Оперативники за лічені години встановили, що до вчинення крадіжки причетний неодноразово раніше судимий 37-річний житель Ківерцівського району. Його доставили у місцевий відділ поліції для проведення подальших слідчих дій.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.


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Теги: Ківерцівський район, краджіка, рецидивіст
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