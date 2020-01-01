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У Польщі оновили перелік осіб, яким не потрібно проходити карантин після в'їзду до країни

У Польщі оновили перелік осіб, яким не потрібно проходити карантин після в'їзду до країни
Польща оновила перелік категорій осіб, яким не потрібен карантин після в'їзду

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства України у Польщі, - пише УНІАН.

Так, від обов'язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено:

- пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху, до яких входить й Україна;

- водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

- інспекторів морської адміністрації; осіб, які виконують у Польщі роботу, пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);

- пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю - сторони угоди про Європейський економічний простір;

- осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;

- працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

- осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

- членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

- осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.

Право на в'їзд до Польщі мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають "карту поляка"; мають право на постійне або тимчасове проживання на території країни.


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Теги: Польща, кордон, карантин
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