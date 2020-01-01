У Польщі оновили перелік осіб, яким не потрібно проходити карантин після в'їзду до країни
Сьогодні, 19:32
Польща оновила перелік категорій осіб, яким не потрібен карантин після в'їзду
Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства України у Польщі, - пише УНІАН.
Так, від обов'язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено:
- пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху, до яких входить й Україна;
- водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
- інспекторів морської адміністрації; осіб, які виконують у Польщі роботу, пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);
- пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю - сторони угоди про Європейський економічний простір;
- осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
- працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
- членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
- осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.
Право на в'їзд до Польщі мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають "карту поляка"; мають право на постійне або тимчасове проживання на території країни.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства України у Польщі, - пише УНІАН.
Так, від обов'язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено:
- пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху, до яких входить й Україна;
- водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
- інспекторів морської адміністрації; осіб, які виконують у Польщі роботу, пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);
- пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю - сторони угоди про Європейський економічний простір;
- осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
- працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
- членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
- осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.
Право на в'їзд до Польщі мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають "карту поляка"; мають право на постійне або тимчасове проживання на території країни.
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