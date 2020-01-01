Якою буде погода на Волині у вівторок, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі
– можливий невеликий дощ, за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі буде близько +14…+15 градусів, удень – +25…+26. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі
– можливий невеликий дощ, за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі буде близько +14…+15 градусів, удень – +25…+26. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
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