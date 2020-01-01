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У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО

У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО
Відбудову зовнішньої стіни Луцького замку, яка з'єднує середньовічну фортецю із будинком Пузини, можуть завершити ще цього року.

Про це ІА "Конкурент" розповів директор туристичного агентства "Патріот" Богдан Климчук.

Ідеться про стіну ліворуч від в'їзної вежі. За проєктом реконструкції, потрібно завершити зведення бійниць та побудувати поручні. Попередні підрахунки кажуть, що вартість необхідних будматеріалів складає близько 100 - 150 тисяч гривень. Ці гроші агентство намагалося залучити від благодійників, пропонуючи натомість іменні цеглини. Їх, за планом, мають вмурувати у стіну замку, увічнивши ім'я меценатів у історії.

У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО

Ініціатива почала діяти в червні цього року. Спершу умови були такі: благодійник надсилає на рахунок історико-культурного заповідника "Старе місто" 5000 гривень, або закуповує необхідних будматеріалів на цю ж суму - і отримує від агентства цеглину зі своїм іменем чи назвою організації. Вже під час проведення робіт цеглину вмуровують у стіну замку. Охочих платити таку суму було небагато, а тому умови стали ліберальнішими: зараз достатньо переказати на рахунок заповідника 500 гривень, щоб цеглина з вашим іменем допомогла у відбудові замку.

У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО

Зараз на стіні замку вже можна побачити три цеглини. Поки їх, звісно, не мурували.
У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО


Днями у агентстві розповіли, що знайшовся меценат, готовий повністю взяти на себе витрати на матеріали для відновлення стіни. Далі справа - за заповідником. Таким чином, каже наш співрозмовник, роботи можуть бути завершені вже до кінця року.

У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО
У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО
У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО
У Луцьку меценати профінансують відновлення зовнішньої стіни замку. ФОТО

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Теги: замок, стіна, відбудова, меценат
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