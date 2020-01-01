У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження





Мова йде про капітальний ремонт проспекту від вулиці Рівненської до вулиці Митрополита Андрея Шептицького, пише



Виконати роботу переможець повинен до кінця 2021 року.



Претендентів було четверо: ПП "РОСТРАНС", Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП", ТзОВ "Луцькавтодор-сервіс" та ТОВ "ІДЕЯ".



Найменшу ціну запропонувало ПП "РОСТРАНС" – 10 млн 399 тисяч 990 гривень.

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