У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 08:23
У Нововолинську мешканці будинку розмалювали вхід під'їзду.
Про це пише Лілія Вальчук у соцмережі facebook, пише «Волинь UA».
"Фарби серця складають мешканці одного з будинків на 15-му мікрорайоні, аби створити сонячну красу біля під'їзду.
Хвала невтомним рукам, творчого надиху. Хочеться вірити, що написана вами картина, довгі роки буде приносити радість усім", - йдеться у дописі.
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Про це пише Лілія Вальчук у соцмережі facebook, пише «Волинь UA».
"Фарби серця складають мешканці одного з будинків на 15-му мікрорайоні, аби створити сонячну красу біля під'їзду.
Хвала невтомним рукам, творчого надиху. Хочеться вірити, що написана вами картина, довгі роки буде приносити радість усім", - йдеться у дописі.
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