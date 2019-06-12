У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО





Про це пише Лілія Вальчук у соцмережі facebook, пише



"Фарби серця складають мешканці одного з будинків на 15-му мікрорайоні, аби створити сонячну красу біля під'їзду.



Хвала невтомним рукам, творчого надиху. Хочеться вірити, що написана вами картина, довгі роки буде приносити радість усім", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську мешканці будинку розмалювали вхід під'їзду.Про це пишеу соцмережі facebook, пише «Волинь UA» "Фарби серця складають мешканці одного з будинків на 15-му мікрорайоні, аби створити сонячну красу біля під'їзду.Хвала невтомним рукам, творчого надиху. Хочеться вірити, що написана вами картина, довгі роки буде приносити радість усім", - йдеться у дописі.

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