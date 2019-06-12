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У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО

У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО
У Нововолинську мешканці будинку розмалювали вхід під'їзду.

Про це пише Лілія Вальчук у соцмережі facebook, пише «Волинь UA».

"Фарби серця складають мешканці одного з будинків на 15-му мікрорайоні, аби створити сонячну красу біля під'їзду.

Хвала невтомним рукам, творчого надиху. Хочеться вірити, що написана вами картина, довгі роки буде приносити радість усім", - йдеться у дописі.

У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО
У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО
У місті на Волині ініціативні мешканці будинку розмалювали вхід у під'їзд. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, будинок, вхід, під'їзд, розмалювали
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