В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою





Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з головою Державного космічного агентства України Володимиром Усовим, повідомляє



“Ми маємо запозичувати кращий зарубіжний досвід і використовувати ті сучасні ресурси та технології, які покликані захищати та покращувати нашу інфраструктуру. Сьогодні супутникові сервіси дозволяють не лише виявляти вертикальні зміщення на різних об’єктах інфраструктури, у тому числі, критичної, а й моніторити роботу портів і будівельників, виявляти підозрілі судна у зонах можливої контрабанди та судна, які заходять у порти окупованого Криму, попереджувати незаконний видобуток піску і навіть контролювати дотримання температурного режиму перевізниками”, - відзначив очільник Міністерства.



Він додав, що сучасні супутникові сервіси дозволяють контролювати також стан доріг, мостів, будівель та інших важливих об’єктів, їх якісне будівництво.



Міністр інфраструктури зауважив, що зацікавлений у співпраці з Державним космічним агентством, та наголосив, що використання сучасних супутникових сервісів сприятиме покращенню екології та технічного стану інфраструктурних об’єктів, дасть змогу попереджувати ті чи інші надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру. Крім цього, дані супутників можна використовувати для створення транспортної моделі України.



Участь у заході також узяли керівник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний та інші фахівці галузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сучасні супутникові сервіси можуть стати дієвим інструментом у боротьбі з контрабандою морем, незаконним видобутком природних ресурсів і для попередження надзвичайних ситуацій.Про це заявив міністр інфраструктурипід час зустрічі з головою Державного космічного агентства України, повідомляє пресслужба міністерства “Ми маємо запозичувати кращий зарубіжний досвід і використовувати ті сучасні ресурси та технології, які покликані захищати та покращувати нашу інфраструктуру. Сьогодні супутникові сервіси дозволяють не лише виявляти вертикальні зміщення на різних об’єктах інфраструктури, у тому числі, критичної, а й моніторити роботу портів і будівельників, виявляти підозрілі судна у зонах можливої контрабанди та судна, які заходять у порти окупованого Криму, попереджувати незаконний видобуток піску і навіть контролювати дотримання температурного режиму перевізниками”, - відзначив очільник Міністерства.Він додав, що сучасні супутникові сервіси дозволяють контролювати також стан доріг, мостів, будівель та інших важливих об’єктів, їх якісне будівництво.Міністр інфраструктури зауважив, що зацікавлений у співпраці з Державним космічним агентством, та наголосив, що використання сучасних супутникових сервісів сприятиме покращенню екології та технічного стану інфраструктурних об’єктів, дасть змогу попереджувати ті чи інші надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру. Крім цього, дані супутників можна використовувати для створення транспортної моделі України.Участь у заході також узяли керівник Національного центру управління та випробувань космічних засобівта інші фахівці галузі.

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