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Стіну одного з корпусів СНУ прикрашає величезний мурал. ФОТО

Стіну одного з корпусів СНУ прикрашає величезний мурал. ФОТО
Вуличний хуоджник Тарас Довгалюк розписав стіну корпусу СНУ імені Лесі Українки на вул. Винниченка, 30.

Мурал має назву «Споглядання». Про це у facebook-спільноті "Луцьк" написала Ольга Чепель.

"Споглядання – це процес, коли певна дія перебуває під увагою та спонукає до осмислення. Тут відбуваються роздуми та перегляд цінностей", - йдеться у дописі.

Стіну одного з корпусів СНУ прикрашає величезний мурал. ФОТО

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Теги: мурал, СНУ, Тарас Довгалюк
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