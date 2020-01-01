Стіну одного з корпусів СНУ прикрашає величезний мурал. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Вуличний хуоджник Тарас Довгалюк розписав стіну корпусу СНУ імені Лесі Українки на вул. Винниченка, 30.
Мурал має назву «Споглядання». Про це у facebook-спільноті "Луцьк" написала Ольга Чепель.
"Споглядання – це процес, коли певна дія перебуває під увагою та спонукає до осмислення. Тут відбуваються роздуми та перегляд цінностей", - йдеться у дописі.
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Мурал має назву «Споглядання». Про це у facebook-спільноті "Луцьк" написала Ольга Чепель.
"Споглядання – це процес, коли певна дія перебуває під увагою та спонукає до осмислення. Тут відбуваються роздуми та перегляд цінностей", - йдеться у дописі.
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