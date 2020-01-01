Стіну одного з корпусів СНУ прикрашає величезний мурал. ФОТО

Тарас Довгалюк розписав стіну корпусу СНУ імені Лесі Українки на вул. Винниченка, 30.



Мурал має назву «Споглядання». Про це у Ольга Чепель.



"Споглядання – це процес, коли певна дія перебуває під увагою та спонукає до осмислення. Тут відбуваються роздуми та перегляд цінностей", - йдеться у дописі.





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