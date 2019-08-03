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Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО

Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
У Мінську поновилися зіткнення між міліцією та учасниками протестів проти результатів президентських виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал TUT.by в Telegram.

«Друга хвиля затримань пройшла в Мінську в районі готелю «Ювілейний», де зібралося кілька сотень людей. Це люди різного віку, половина з них жінки. ОМОН закликав людей не піддаватися на провокації та розійтися. Люди у відповідь скандували «Живе Білорусь!». В результаті силовики затримали 10-15 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначають також, що на вулиці Кальварійської протестувальники загородили дорогу.

Вибухнула перша світлошумова граната. Три залпи почув кореспондент TUT.by на перехресті Кальварійської та проспекту Машерова.

Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО

«Патрулі ДАІ зупиняють автомобілі, які сигналять. Люди ховаються від силовиків в ТЦ «Корона». Протестувальники стають стіною і кричать «Міліція з народом!», - передають кореспонденти видання.

«Люди у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками. Їх тут близько сотні. Кілька десятків силовиків перекрили міст на Кальварійській — тепер автомобілісти не можуть по ньому рухатися. Поранений журналіст! Наталя Лубневська з «Нашої Ниви» отримала поранення в область коліна. Силовики пустили газ», - повідомляє TUT.by.

Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО
Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО

За останніми даними порталу люди зводять барикади.

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Теги: Білорусь, протест, автозаки, затримання
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