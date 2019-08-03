Протести в Білорусі: силовики перекривають дороги, затримують людей і поранили журналістку. ФОТО





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«Друга хвиля затримань пройшла в Мінську в районі готелю «Ювілейний», де зібралося кілька сотень людей. Це люди різного віку, половина з них жінки. ОМОН закликав людей не піддаватися на провокації та розійтися. Люди у відповідь скандували «Живе Білорусь!». В результаті силовики затримали 10-15 осіб», - йдеться в повідомленні.



Зазначають також, що на вулиці Кальварійської протестувальники загородили дорогу.



Вибухнула перша світлошумова граната. Три залпи почув кореспондент TUT.by на перехресті Кальварійської та проспекту Машерова.





«Патрулі ДАІ зупиняють автомобілі, які сигналять. Люди ховаються від силовиків в ТЦ «Корона». Протестувальники стають стіною і кричать «Міліція з народом!», - передають кореспонденти видання.



«Люди у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками. Їх тут близько сотні. Кілька десятків силовиків перекрили міст на Кальварійській — тепер автомобілісти не можуть по ньому рухатися. Поранений журналіст! Наталя Лубневська з «Нашої Ниви» отримала поранення в область коліна. Силовики пустили газ», - повідомляє TUT.by.





За останніми даними порталу люди зводять барикади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінську поновилися зіткнення між міліцією та учасниками протестів проти результатів президентських виборів.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал TUT.by в Telegram «Друга хвиля затримань пройшла в Мінську в районі готелю «Ювілейний», де зібралося кілька сотень людей. Це люди різного віку, половина з них жінки. ОМОН закликав людей не піддаватися на провокації та розійтися. Люди у відповідь скандували «Живе Білорусь!». В результаті силовики затримали 10-15 осіб», - йдеться в повідомленні.Зазначають також, що на вулиці Кальварійської протестувальники загородили дорогу.Вибухнула перша світлошумова граната. Три залпи почув кореспондент TUT.by на перехресті Кальварійської та проспекту Машерова.«Патрулі ДАІ зупиняють автомобілі, які сигналять. Люди ховаються від силовиків в ТЦ «Корона». Протестувальники стають стіною і кричать «Міліція з народом!», - передають кореспонденти видання.«Люди у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками. Їх тут близько сотні. Кілька десятків силовиків перекрили міст на Кальварійській — тепер автомобілісти не можуть по ньому рухатися. Поранений журналіст! Наталя Лубневська з «Нашої Ниви» отримала поранення в область коліна. Силовики пустили газ», - повідомляє TUT.by.За останніми даними порталу люди зводять барикади.

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