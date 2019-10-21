На Алеї почесних поховань у Гаразджі встановлять два пам'ятники





Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради вже оголосив закупівлі на перераховані роботи, – повідомляє



Вартість реконструкції Алеї почесних поховань зі спорудженням двох пам’ятників оцінили у 216 000 гривень, а поточного ремонту проїзду на міському кладовищі – у 178 900 гривень.



За ці кошти планують улаштувати проїзд зі щебню і бітуму, оновити покриття алеї, посіяти газон, встановити 80 стовпчиків і два пам’ятники.



Як раніше інформувала міськрада, передбачається теж перенесення центральних воріт, перекриття руху транспорту алеєю та облаштування водопроводу.



Усі роботи мають виконати до 30 жовтня року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міському кладовищі в селі Гаразджа реконструюють Алею почесних громадян зі встановленням двох пам’ятників. Також відремонтують проїзд на цвинтар.Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради вже оголосив закупівлі на перераховані роботи, – повідомляє ІА "Волинські новини" Вартість реконструкції Алеї почесних поховань зі спорудженням двох пам’ятників оцінили у 216 000 гривень, а поточного ремонту проїзду на міському кладовищі – у 178 900 гривень.За ці кошти планують улаштувати проїзд зі щебню і бітуму, оновити покриття алеї, посіяти газон, встановити 80 стовпчиків і два пам’ятники.Як раніше інформувала міськрада, передбачається теж перенесення центральних воріт, перекриття руху транспорту алеєю та облаштування водопроводу.Усі роботи мають виконати до 30 жовтня року.

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