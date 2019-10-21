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На Алеї почесних поховань у Гаразджі встановлять два пам'ятники

На Алеї почесних поховань у Гаразджі встановлять два пам'ятники
На міському кладовищі в селі Гаразджа реконструюють Алею почесних громадян зі встановленням двох пам’ятників. Також відремонтують проїзд на цвинтар.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради вже оголосив закупівлі на перераховані роботи, – повідомляє ІА "Волинські новини".

Вартість реконструкції Алеї почесних поховань зі спорудженням двох пам’ятників оцінили у 216 000 гривень, а поточного ремонту проїзду на міському кладовищі – у 178 900 гривень.

За ці кошти планують улаштувати проїзд зі щебню і бітуму, оновити покриття алеї, посіяти газон, встановити 80 стовпчиків і два пам’ятники.

Як раніше інформувала міськрада, передбачається теж перенесення центральних воріт, перекриття руху транспорту алеєю та облаштування водопроводу.

Усі роботи мають виконати до 30 жовтня року.

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Теги: цвинтар, Гаразджа, Алея почесних поховань, пам'ятник, реконструкція
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