вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО

Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
У місті Рожище злива затопила одну із вулиць.

Про це пише Володимир Пусяк у соцмережі facebook. Інформує «Волинь UA».

У дописі зазначили, що затопило вулицю Калнишевського.

У коментарі мешканці зазначають, що подібне відбувається кожен раз після злив.

Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, злива, вулиця, затопило
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою
Сьогодні, 01:17
Розповіли, як у Луцьку в період літніх канікул та карантину працюють дитячі гуртки
Сьогодні, 00:45
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Буковину накриває друга хвиля коронавірусу, – ОДА
10 серпень, 23:39
Схожі новини
У Володимирі-Волинському після зливи затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО У Володимирі-Волинському після зливи затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
03 липень, 21:58
Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО Вода тече навіть з унітазів: у Дніпрі добу не вщухає злива, яка затопила місто. ВІДЕО
06 жовтень, 2019, 00:47
Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові
09 серпень, 07:23
У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд
04 серпень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
 0
В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою
Сьогодні, 01:17
 0
Розповіли, як у Луцьку в період літніх канікул та карантину працюють дитячі гуртки
Сьогодні, 00:45
 0
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Буковину накриває друга хвиля коронавірусу, – ОДА
10 серпень, 23:39
 0
Медіа
відео
1/8