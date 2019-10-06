Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
У місті Рожище злива затопила одну із вулиць.
Про це пише Володимир Пусяк у соцмережі facebook. Інформує «Волинь UA».
У дописі зазначили, що затопило вулицю Калнишевського.
У коментарі мешканці зазначають, що подібне відбувається кожен раз після злив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Володимир Пусяк у соцмережі facebook. Інформує «Волинь UA».
У дописі зазначили, що затопило вулицю Калнишевського.
У коментарі мешканці зазначають, що подібне відбувається кожен раз після злив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою
Сьогодні, 01:17
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Буковину накриває друга хвиля коронавірусу, – ОДА
10 серпень, 23:39