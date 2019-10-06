Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО





Про це пише Володимир Пусяк у соцмережі facebook. Інформує



У дописі зазначили, що затопило вулицю Калнишевського.



У коментарі мешканці зазначають, що подібне відбувається кожен раз після злив.





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