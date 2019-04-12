У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто





Про це інформують на сайті



Така відеокамера допоможе правоохоронним органам в режимі реального часу, а також у записі, стежити за громадським порядком у місті та відстежувати переміщення транспортних потоків. Що, в свою чергу, дозволить оперативно розшукати викрадені та арештовані транспортні засоби.



В майбутньому планують охопити аналогічними камерами відеоспостереження всі в’їзди у місто Рожище.



Нагадаємо, програма «Безпечне місто» у Рожищенській міській раді створена задля посилення безпеки рожищан. В рамках програми закупили та встановили в місті 11 відеокамер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі, на перехресті вулиць Коте Шилокадзе та Промислова, встановили нову камеру відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків транспортних засобів.Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради Така відеокамера допоможе правоохоронним органам в режимі реального часу, а також у записі, стежити за громадським порядком у місті та відстежувати переміщення транспортних потоків. Що, в свою чергу, дозволить оперативно розшукати викрадені та арештовані транспортні засоби.В майбутньому планують охопити аналогічними камерами відеоспостереження всі в’їзди у місто Рожище.Нагадаємо, програма «Безпечне місто» у Рожищенській міській раді створена задля посилення безпеки рожищан. В рамках програми закупили та встановили в місті 11 відеокамер.

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