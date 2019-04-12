вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто

У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
У Рожищі, на перехресті вулиць Коте Шилокадзе та Промислова, встановили нову камеру відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків транспортних засобів.

Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.

Така відеокамера допоможе правоохоронним органам в режимі реального часу, а також у записі, стежити за громадським порядком у місті та відстежувати переміщення транспортних потоків. Що, в свою чергу, дозволить оперативно розшукати викрадені та арештовані транспортні засоби.

В майбутньому планують охопити аналогічними камерами відеоспостереження всі в’їзди у місто Рожище.

Нагадаємо, програма «Безпечне місто» у Рожищенській міській раді створена задля посилення безпеки рожищан. В рамках програми закупили та встановили в місті 11 відеокамер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, відеокамера, Безпечне місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 05:25
Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі
Сьогодні, 04:27
У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження
Сьогодні, 03:34
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою
Сьогодні, 01:17
Схожі новини
У місті на Волині встановили нові камери спостереження У місті на Волині встановили нові камери спостереження
12 квітень, 2019, 20:50
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові
09 серпень, 07:23
У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд
04 серпень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 05:25
 0
Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі
Сьогодні, 04:27
 0
У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження
Сьогодні, 03:34
 0
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
 0
В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою
Сьогодні, 01:17
 0
Медіа
відео
1/8