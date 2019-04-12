У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 05:25
У Рожищі, на перехресті вулиць Коте Шилокадзе та Промислова, встановили нову камеру відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків транспортних засобів.
Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Така відеокамера допоможе правоохоронним органам в режимі реального часу, а також у записі, стежити за громадським порядком у місті та відстежувати переміщення транспортних потоків. Що, в свою чергу, дозволить оперативно розшукати викрадені та арештовані транспортні засоби.
В майбутньому планують охопити аналогічними камерами відеоспостереження всі в’їзди у місто Рожище.
Нагадаємо, програма «Безпечне місто» у Рожищенській міській раді створена задля посилення безпеки рожищан. В рамках програми закупили та встановили в місті 11 відеокамер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Така відеокамера допоможе правоохоронним органам в режимі реального часу, а також у записі, стежити за громадським порядком у місті та відстежувати переміщення транспортних потоків. Що, в свою чергу, дозволить оперативно розшукати викрадені та арештовані транспортні засоби.
В майбутньому планують охопити аналогічними камерами відеоспостереження всі в’їзди у місто Рожище.
Нагадаємо, програма «Безпечне місто» у Рожищенській міській раді створена задля посилення безпеки рожищан. В рамках програми закупили та встановили в місті 11 відеокамер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 05:25
Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі
Сьогодні, 04:27
В Україні пропонують задіяти супутники у боротьбі з контрабандою
Сьогодні, 01:17