Волинянин, який вдарив ножем свого батька, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 07:32
Волинянин, який у січні в Ківерцях вдарив ножем рідного батька, відбувся умовним покаранням на два роки.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Під час суду встановили, що 15 січня обвинувачений вдома, під час конфлікту зі своїм батьком вдарив його кухонним ножем в праве плече та у живіт.
Потерпілий отримав проникаюче ножове поранення черевної порожнини з наскрізним пораненням печінки.
Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.
Тож суд вирішив не позбавляти його волі, змінивши реальне ув’язнення на п’ять років на два роки умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Під час суду встановили, що 15 січня обвинувачений вдома, під час конфлікту зі своїм батьком вдарив його кухонним ножем в праве плече та у живіт.
Потерпілий отримав проникаюче ножове поранення черевної порожнини з наскрізним пораненням печінки.
Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.
Тож суд вирішив не позбавляти його волі, змінивши реальне ув’язнення на п’ять років на два роки умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який вдарив ножем свого батька, відбувся умовним покаранням
Сьогодні, 07:32
Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі
Сьогодні, 04:27