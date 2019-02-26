Волинянин, який вдарив ножем свого батька, відбувся умовним покаранням





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Під час суду встановили, що 15 січня обвинувачений вдома, під час конфлікту зі своїм батьком вдарив його кухонним ножем в праве плече та у живіт.



Потерпілий отримав проникаюче ножове поранення черевної порожнини з наскрізним пораненням печінки.



Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.



Тож суд вирішив не позбавляти його волі, змінивши реальне ув’язнення на п’ять років на два роки умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який у січні в Ківерцях вдарив ножем рідного батька, відбувся умовним покаранням на два роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Під час суду встановили, що 15 січня обвинувачений вдома, під час конфлікту зі своїм батьком вдарив його кухонним ножем в праве плече та у живіт.Потерпілий отримав проникаюче ножове поранення черевної порожнини з наскрізним пораненням печінки.Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.Тож суд вирішив не позбавляти його волі, змінивши реальне ув’язнення на п’ять років на два роки умовного.

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