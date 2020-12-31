Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 10:52
Традиційно щовівторка у кінотеатрі «PremierCity» проходить «День глядача».
В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.
Термін дії акції до 31.12.2020
* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
** Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.
Термін дії акції до 31.12.2020
* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
** Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву
Сьогодні, 11:11
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 10:52
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:35