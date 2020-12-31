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Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*

Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Традиційно щовівторка у кінотеатрі «PremierCity» проходить «День глядача».

В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною, всього за 50 гривень, повідомляють у пресслужбі закладу.

Термін дії акції до 31.12.2020

* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.

** Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88.

Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*

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