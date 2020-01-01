В селі на Волині посеред ночі горів автомобіль





Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 10 серпня о 02:40, - пише управління ДСНС у Волинській області.



За викликом прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. До гасінняз залучали спеціальну техніку. Травмованих та загиблих немає.



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Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

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