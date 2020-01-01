В Україні – 1158 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 48
Сьогодні, 09:27
11 серпня станом на 9:00 в Україні – 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало.
За добу зафіксували 1 158 нових випадків. Загалом провели 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 3 002 випадки;
Волинська область — 4 375 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 982 випадки;
Житомирська область — 2 178 випадків;
Закарпатська область — 5 875 випадків;
Запорізька область — 959 випадків;
Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
Кіровоградська область — 725 випадків;
м. Київ — 9 687 випадків;
Київська область — 4 239 випадків;
Львівська область — 11 142 випадки;
Луганська область — 157 випадків;
Миколаївська область — 729 випадків;
Одеська область — 4 364 випадки;
Полтавська область — 503 випадки;
Рівненська область — 7 018 випадків;
Сумська область — 702 випадки;
Тернопільська область — 3 375 випадків;
Харківська область — 5 030 випадків;
Херсонська область — 271 випадок;
Хмельницька область — 1376 випадків;
Чернівецька область — 6 867 випадків;
Черкаська область — 1 039 випадків;
Чернігівська область — 1 038 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19
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За добу зафіксували 1 158 нових випадків. Загалом провели 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 3 002 випадки;
Волинська область — 4 375 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 982 випадки;
Житомирська область — 2 178 випадків;
Закарпатська область — 5 875 випадків;
Запорізька область — 959 випадків;
Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
Кіровоградська область — 725 випадків;
м. Київ — 9 687 випадків;
Київська область — 4 239 випадків;
Львівська область — 11 142 випадки;
Луганська область — 157 випадків;
Миколаївська область — 729 випадків;
Одеська область — 4 364 випадки;
Полтавська область — 503 випадки;
Рівненська область — 7 018 випадків;
Сумська область — 702 випадки;
Тернопільська область — 3 375 випадків;
Харківська область — 5 030 випадків;
Херсонська область — 271 випадок;
Хмельницька область — 1376 випадків;
Чернівецька область — 6 867 випадків;
Черкаська область — 1 039 випадків;
Чернігівська область — 1 038 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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