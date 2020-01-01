В Україні – 1158 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 48

11 серпня станом на 9:00 в Україні – 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало.За добу зафіксували 1 158 нових випадків. Загалом провели 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 3 002 випадки;Волинська область — 4 375 випадків;Дніпропетровська область — 1 571 випадок;Донецька область — 982 випадки;Житомирська область — 2 178 випадків;Закарпатська область — 5 875 випадків;Запорізька область — 959 випадків;Івано-Франківська область — 5 911 випадків;Кіровоградська область — 725 випадків;м. Київ — 9 687 випадків;Київська область — 4 239 випадків;Львівська область — 11 142 випадки;Луганська область — 157 випадків;Миколаївська область — 729 випадків;Одеська область — 4 364 випадки;Полтавська область — 503 випадки;Рівненська область — 7 018 випадків;Сумська область — 702 випадки;Тернопільська область — 3 375 випадків;Харківська область — 5 030 випадків;Херсонська область — 271 випадок;Хмельницька область — 1376 випадків;Чернівецька область — 6 867 випадків;Черкаська область — 1 039 випадків;Чернігівська область — 1 038 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19