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11 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

11 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
В цей день в церковному календарі відзначають свято Різдва Миколая Угодника.

11 серпня – один з трьох свят, присвячених святителю Миколаю Чудотворцю, - пише видання Главком.

День Калинника

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Каллиника Кілікіїського, який був родом з Туреччини та не зрікся своєї віри.

Також відомо, що в старовину день 11 серпня називали Туманником, оскільки вранці 11 серпня часто траплялися тумани, і з ними навіть були пов’язані деякі народні прикмети

Спочатку свято було пов’язане з ім’ям Калинника Кілікії – одного із святих мучеників, який жив у III-IV ст. Відомо, що саме його проповідь викликала шквал обурення у язичників, які схопили Калинника і відвели його до ігемону Сакердону на суд у місті Анкире. Ігемон засудив Калинника до страти. Його взули в залізні чоботи, поцятковані цвяхами, після чого відвели до місця страти і спалили живцем. Однак коли вогонь загасили, то побачили, що Калинник мертвий, але тіло його залишилося неушкодженим. Після цього його поховали за християнським звичаєм, а сьогодні, 11 серпня, моляться в пам’ять про Калинника.

На Русі Калинник був також пов’язаний з дуже схожою за звучанням ягодою калиною, яка дозрівала як раз до цього часу. Предки вважали калину символом непорочної краси і чистоти помислів, а гіркота ягід асоціювалася з гіркою змінити дівчину, яку віддали заміж без любові. Зазвичай калину використовували в лікувальних цілях, оскільки було відомо, що ця ягода допомагає при нервових захворюваннях, хворобах шлунка, підвищує згортання крові і зміцнює імунітет. Також з калини 11 серпня готували компоти, киселі і навіть мармелад з пастилою, оскільки ягода володіє желірующими властивостями. Випікали 11 серпня і пироги з начинкою з калини.

Історія свята Різдво Миколая Чудотворця

На відміну від більш відомих свят — «Дня Святого Миколая» 19 грудня (день смерті Святого Миколая) та «Весняного Миколая» 22 травня (день перенесення мощей святого в італійське місто Барі), — це свято довгий час було забутим у православній традиції.

Різдва Миколая Чудотворця було запроваджено у IX столітті разом із хрещенням Київської Русі. Під час правління Катерини І І у Російській імперії свято було скасоване, після чого про нього забули аж до ХХІ століття. У 2004 році Різдво Святителя Миколая Чудотворця було відновлене православною церквою.

Традиції та звичаї на Різдво Миколая Чудотворця

У цей день прийнято відвідувати церкву, де проходять урочисті молебні на знак вшанування пам’яті Святого Миколая. За народним уявленням, Миколай Чудотворець є одним з найбільш наближених до Бога, тож молитви до нього у цей день вважаються дуже ефективними, особливо для хворих та знедолених.

Різдво Святителя Миколая Чудотворця у давнину нагадувало про наближення осені. Доволі часто вранці цього дня можна було помітити туман, який віщував гарний врожай ячменя і вівса. Відсутність заморозків цього дня пророкувала теплий початок осені, а якщо овес зеленіє вдруге за сезон, то варто очікувати багато дощів восени.

Жителі сіл збирали гриби і горіхи. Знахарі в цей день ходили по дворах і читали змови від злодіїв і розбійників. Ще вірили, що вночі відьми приходять корів доїти, після чого тварини починають чахнути просто на очах. Щоб цього не сталося, хліва міцно замикали, а всередині вішали різні обереги (червоні шовкові стрічки, квіти соняшника, чортополох, кропиву).

Що не можна робити на Різдво Миколая Чудотворця
Наші пращури вважали, що у цей день не можна давати в борг, а свої борги варто повернути.

Як і під час інших церковних свят, на Різдво Миколая Чудотворця не можна поратися в городі та саду, шити, в’язати, займатися прибиранням або пранням.

Категорично заборонено лаятися, особливо зі своїми близькими, адже цей день має бути призначено для духовного розвитку і бажано провести його у гармонії із собою та іншими людьми.

11 серпня: прикмети та повір’я

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
Ранковий туман – до поганого збору меду.
Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.
Зелений овес – до дощової осені.
Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

Іменини
11 серпня іменини святкують Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.

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Теги: свято, прикмети, заборони, 11 серпня
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