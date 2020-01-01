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У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем

У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем
У Луцьку виявили черговий випадок продажу алкоголю у заборонений час.

Про це повідомили на сайті департаменту муніципальної варти луцької міської ради.

Незаконний продаж зафіксували в магазинах «Щедрий маркет» (вул.Героїв УПА,25) та «Вишківський» (вул.Героїв УПА,8).

На продавців склли протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.

У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем
У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем
У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем

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Теги: Муніципали, Луцьк, алкоголь
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Коментарі 1
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В 7-40 ранку це свинство ходити штрафувати. Мунварта кончена
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