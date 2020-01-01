У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 10:26
У Луцьку виявили черговий випадок продажу алкоголю у заборонений час.
Про це повідомили на сайті департаменту муніципальної варти луцької міської ради.
Незаконний продаж зафіксували в магазинах «Щедрий маркет» (вул.Героїв УПА,25) та «Вишківський» (вул.Героїв УПА,8).
На продавців склли протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.
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Про це повідомили на сайті департаменту муніципальної варти луцької міської ради.
Незаконний продаж зафіксували в магазинах «Щедрий маркет» (вул.Героїв УПА,25) та «Вишківський» (вул.Героїв УПА,8).
На продавців склли протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 грн.
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Коментарі 1
В 7-40 ранку це свинство ходити штрафувати. Мунварта кончена
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