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Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву

Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву
Головну опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську влада вивезла з країни під виглядом угоди.

Про це розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, передає ТСН з посиланням на Tut.by.

За словами соратниці Тихановської, від'їзд лідера дозволив звільнити начальника їхнього штабу Марію Мороз, яка була затримана напередодні виборів.

"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак у заручниках залишається частина команди Світлани", - розповіла Ковалькова.

Вона додала, що наразі у опозиції два завдання: захистити вибір і зупинити кровопролиття.

"Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили та прихильників змін об'єднуватися. Сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії", - заявила Ольга ковалькова.

Раніше повідомлялося, що кандидатка в президенти Білорусі Ольга Тихановська виїхала до Литви.

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Теги: Світлана Тихановська, вибори, Білорусь
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