Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву

Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську влада вивезла з країни під виглядом угоди.



Про це розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, передає



За словами соратниці Тихановської, від'їзд лідера дозволив звільнити начальника їхнього штабу Марію Мороз, яка була затримана напередодні виборів.



"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак у заручниках залишається частина команди Світлани", - розповіла Ковалькова.



Вона додала, що наразі у опозиції два завдання: захистити вибір і зупинити кровопролиття.



"Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили та прихильників змін об'єднуватися. Сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії", - заявила Ольга ковалькова.



Раніше повідомлялося, що кандидатка в президенти Білорусі Ольга Тихановська виїхала до Литви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головну опоненткуна виборах президента Білорусівлада вивезла з країни під виглядом угоди.Про це розповіла довірена особа Тихановської, передає ТСН з посиланням на Tut.by.За словами соратниці Тихановської, від'їзд лідера дозволив звільнити начальника їхнього штабу, яка була затримана напередодні виборів."У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак у заручниках залишається частина команди Світлани", - розповіла Ковалькова.Вона додала, що наразі у опозиції два завдання: захистити вибір і зупинити кровопролиття."Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили та прихильників змін об'єднуватися. Сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії", - заявила Ольга ковалькова.Раніше повідомлялося, що кандидатка в президенти Білорусі Ольга Тихановська виїхала до Литви.

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