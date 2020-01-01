У декількох волинян, які збиралися відпочити за кордоном, виявили коронавірус

На Волині методом полімеразно-ланцюгової реакції виявили COVID-19 у 6 людей, які збиралися на відпочинок за кордон, і тих, хто захотів пройти тестування за власним бажанням.Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що в області проводять обстеження методом ПЛР тим особам, які виїжджають за кордон на відпочинок або ж просто виявляють бажання пройти тестування.«За минулий тиждень обстежили понад 60 осіб. На жаль, у тих, хто збирались за кордон чи обстежувались самостійно, у 6 був тест позитивний, хоча проявів захворювання не було», - відзначила Янко.