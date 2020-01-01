30 волинян із коронавірусом потребують кисневої терапії

У Волинській області 30 людей, у яких діагностували коронавірусну інфекцію, потребують кисневої терапії.Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.Т. в.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністраціїповідомила, що на сьогодні в області розгорнули 713 ліжок для людей із COVID-19, із яких 160 зайняті.Тобто, відсоток зайнятості ліжок становить менше 30%. Утім, є багато пацієнтів на кисневій терапії – 30 людей.«Звертаюся до волинян, щоб вони берегли себе та своїх близьких, бо ця хвороба досить небезпечна дихальними розладами за якими багато ускладнень», - наголосила вона.За словами Людмили Тимощук, за останні 3 дні померли 5 людей. Всі – старшого віку і мали тяжкі соматичні патології (цукровий діабет, хвороби системи кровообігу).