У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО





Про це



На особу, яка продавала заборонену алкогольну продукцію, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.



Порушник може понести відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень суду, за рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області, до якого направили адміністративні матеріали.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Точку», на якій торгували сурогатом, виявили працівники департаменту муніципальної варти 9 серпня на вулиці Путінцева у Луцьку.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.На особу, яка продавала заборонену алкогольну продукцію, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.Порушник може понести відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень суду, за рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області, до якого направили адміністративні матеріали.

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