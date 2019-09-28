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У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
«Точку», на якій торгували сурогатом, виявили працівники департаменту муніципальної варти 9 серпня на вулиці Путінцева у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.

На особу, яка продавала заборонену алкогольну продукцію, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.

Порушник може понести відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень суду, за рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області, до якого направили адміністративні матеріали.

У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО

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Теги: Луцьк, сурогат, муніципали
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