На Волині патрульні «скрутили» водія, який п’яним вилетів на зустрічну смугу

На Волині за добу зловили трьох водіїв-порушників.Так, 10 серпня близько п’ятої години вечора працівники групи реагування патрульної поліції у Нововолинську за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль ВАЗ 2109 під керуванням 51-річного місцевого жителя. Чоловік рухався автомобілем смугою зустрічного руху, - пише ГУНП у Волинській області.Більше того, під час спілкування з громадянином поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте проходити тест на місці він відмовився та вчинив злісну непокору законним вимогам працівника поліції. До порушника правоохоронці застосували кайданки. Автомобіль правопорушника поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Під час складання адмінматеріалів волинянин надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 200 грн.Факт надання хабаря належним чином задокументували, гроші вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Окрім цього, на чоловіка правоохоронці склали адмінпротоколи за трьома статтями – ч. 1 ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами), ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Цього ж дня факти хабарі поліцейським пропонували водії у Нововолинську та Ратнівському районі. Досудові розслідування тривають.