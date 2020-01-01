На волинському кордоні «тютюнові ділки» втратили 8,5 тисяч пачок сигарет. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Поблизу населеного пункту Доманове охоронці кордону виявили майже два десятки картонних пакунків.
Частина з них була загорнута у чорний поліетилен, інша – вщент розірвана. Ймовірно, контрабандисти пошкодили свій товар, перекидаючи його через загороджувальний паркан, - інформує Держприкордонслужба України.
У пакунках знаходилося 8,5 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.
Тютюнові вироби прикордонники Луцького загону доставили до підрозділу для передачі представникам митної служби. Наразі проводять додаткові перевірочні заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Частина з них була загорнута у чорний поліетилен, інша – вщент розірвана. Ймовірно, контрабандисти пошкодили свій товар, перекидаючи його через загороджувальний паркан, - інформує Держприкордонслужба України.
У пакунках знаходилося 8,5 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.
Тютюнові вироби прикордонники Луцького загону доставили до підрозділу для передачі представникам митної служби. Наразі проводять додаткові перевірочні заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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