До кінця тижня запрацює ПЛР-лабораторія при волинській обласній лікарні
Сьогодні, 12:53
В.о. начальника управління охорони здоров'я ОДА, депутат облради Людмила Тимощук повідомила, невдовзі запрацює ПЛР-лабораторія, яка діятиме при Волинській обласній клінічній лікарні.
Про це вона розповіла 10 серпня під час позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС в обласній раді, інформує пресслужба Волиньради.
За її словами, ПЛР-лабораторія при обласній клінічній лікарні перебуває на завершальній стадії облаштування, тож має запрацювати вже до кінця цього тижня.
Також вона додала, що станом на 10 серпня у медичних закладах області, визначених для надання допомоги хворим на коронавірус, значно зменшилося навантаження на ліжкомісце.
"Загальна кількість інфікованих, які перебувають на лікуванні у стаціонарі складає 23% від загальної, коли під час першої хвилі цей показник сягав 29%. Ми активно працюємо над питанням зниженням показника виявлення випадків інфікування. Коли місяць тому цей показник становив 22% , то станом на сьогодні ми маємо 15,4%", - наголосила вона.
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Про це вона розповіла 10 серпня під час позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС в обласній раді, інформує пресслужба Волиньради.
За її словами, ПЛР-лабораторія при обласній клінічній лікарні перебуває на завершальній стадії облаштування, тож має запрацювати вже до кінця цього тижня.
Також вона додала, що станом на 10 серпня у медичних закладах області, визначених для надання допомоги хворим на коронавірус, значно зменшилося навантаження на ліжкомісце.
"Загальна кількість інфікованих, які перебувають на лікуванні у стаціонарі складає 23% від загальної, коли під час першої хвилі цей показник сягав 29%. Ми активно працюємо над питанням зниженням показника виявлення випадків інфікування. Коли місяць тому цей показник становив 22% , то станом на сьогодні ми маємо 15,4%", - наголосила вона.
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