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Випускник ковельської школи розповів, як йому вдалось набрати 200 балів з хімії на ЗНО. ВІДЕО

Випускник ковельської школи розповів, як йому вдалось набрати 200 балів з хімії на ЗНО. ВІДЕО
Випускник ковельської школи №12 Роман Коцюбчик набрав 200 балів з хімії, 199 – з математики, української мови та літератури – 195 балів. Нині хлопець готується стати студентом.

Свої знання з хімії він підтвердив на зовнішньому незалежному оцінюванні, де набрав максимально можливий бал. І каже, що був впевнений у своїх силах, попри перерву в навчанні через карантин, - пише Суспільне.

“Набагато менше часу забирала школа. Я зміг більше часу присвятити підготовці до ЗНО. Хімію я знаю дуже добре. І я би дуже здивувався, якби в мене не було 200 балів. Математику я здав на 199, а мову та літературу — на 195”, - каже випускник.

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Вчителька хімії Тетяна Бірук готувалася з Романом Коцюбчиком і до карантину, і під час дистанційного навчання.

“В нього була дуже сильна база і готуватися нам було дуже легко. В нас постійний з ним був контакт через вайбер, телефоном. І так ми досягли такого результату. Я вважаю, разом досягли, хоча його заслуга тут беззаперечна”, - каже вчителька.

Директор школи №12 Ковеля Ігор Щур розповів, що в ще одного випускника – 200 білів з хімії. Цього року в навчальному закладі – четверо відмінників-медалістів, які підтвердили свої знання на ЗНО. З його слів, 80% випускників здавали ЗНО і успішно його склали.


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Теги: випускник, бали, ЗНО, Роман Коцюбчик
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