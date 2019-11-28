У Рівному чоловік вимагає ексгумації тіла батька, щоб забрати з труни речі

45-річний уродженець Дубенського району сьогодні, 11 серпня, близько п’ятої ранку сам прийшов до Рівненського відділу поліції та зізнався у скоєному злочині на вулиці Шкільній в обласному центрі.На місці події слідчо-оперативна група встановила, що чоловік уночі облив фекаліями стіни приміщення Рівненського міського суду, - пише ГУНП у Рівненській області.Свої дії пояснив тим, що судді не задовольняють його прохання щодо ексгумації тіла батька, який помер чотири роки тому. Чоловік нібито хоче забрати щось із труни.За фактом хуліганства слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про повідомлення 45-річному чоловікові, який наразі живе та працює у Києві, про підозру у вчиненні кримінального проступку.Проводиться дізнання, встановлюються усі обставини проступку, зокрема й перевіряють особу зловмисника.