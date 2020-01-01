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Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар

Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського і Ковельської сьогодні, 11 серпня, зіткнулися дві автівки.

Одну із них внаслідок зіткнення знесло на тротуар, повідомляє Волинь.Правда.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11: 30. У одної з автівок – механічні пошкодження. Інформація про потерпілих наразі відсутня. На місце інциденту працював екіпаж патрульних.

Деталі – згодом.
Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар
Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар
Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар
Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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