Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар
Сьогодні, 13:57
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського і Ковельської сьогодні, 11 серпня, зіткнулися дві автівки.
Одну із них внаслідок зіткнення знесло на тротуар, повідомляє Волинь.Правда.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11: 30. У одної з автівок – механічні пошкодження. Інформація про потерпілих наразі відсутня. На місце інциденту працював екіпаж патрульних.
Деталі – згодом.
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Одну із них внаслідок зіткнення знесло на тротуар, повідомляє Волинь.Правда.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11: 30. У одної з автівок – механічні пошкодження. Інформація про потерпілих наразі відсутня. На місце інциденту працював екіпаж патрульних.
Деталі – згодом.
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