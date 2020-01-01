Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар





Одну із них внаслідок зіткнення знесло на тротуар, повідомляє



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11: 30. У одної з автівок – механічні пошкодження. Інформація про потерпілих наразі відсутня. На місце інциденту працював екіпаж патрульних.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського і Ковельської сьогодні, 11 серпня, зіткнулися дві автівки.Одну із них внаслідок зіткнення знесло на тротуар, повідомляє Волинь.Правда Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11: 30. У одної з автівок – механічні пошкодження. Інформація про потерпілих наразі відсутня. На місце інциденту працював екіпаж патрульних.Деталі – згодом.

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