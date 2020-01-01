Де у Луцьку на Волині не буде світла 12 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00ДЕУс. Фалемичі, вул.: Набережна, Перспективна, Центральнас. Володимирівка2. ЗТП-290 Л-18 9:00-17:00 м. Володимир-Волинський, вул.: Старицького – частково, Шахтарська – часково, Олійника, Чорновола, Виговського, Ковельська, 110, Г.Шухевича, 69-773. КТП-274 Л-4 9:00-17:00 Магазин, ФАП с. Бегета, вул: Нова – частково, Першотравнева4. ПЛ-10, Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 с. Кладнів1. с Довгів9:00-17:00вул. Берегова,вул. Прибережна2 КТП-182 с Скірче 9:00-17:00 СГПП "Дружба" КонтораСГПП "Дружба" БудинокСГПП "Дружба" ГуртожитокСГПП "Дружба" Дитячий садокФОП Киричук О.П. бар "Затишок"ПАТ "Укртелеком" АТС с.СкірчеГорохівський районний відділ освіти ШколаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Скірче с.Скірче : вул.Центральна1. 10:00-16:00ТЗОВ "П'ЯТИДНІ"с. Колона, вул. Павлюка2 КТП-277чистка траси 9:00-17:00 ФОП Хом`як О.Я.ФОП Кузьмич М.П.ФОП Вишневська С.І.ФОП Макаренко Т.Л.ФОП Пікута М.В. с. Павлівка, вул. 8-го Березня, вул. Незалежності3 КТП-39заміна ІПУ-10 кВ 10:00-17:00 --- с. Низкиничі, вул. Гагаріна, вул. Незалежності, вул. Світла, вул. ЖовтневаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 9:00-17:00КТП-143 с.Борохів КТП-143 с.Борохіввул.Луцька,1-43, вул.Луцька,45-51/непарні,44-64/парні/ вул.Хутірс2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-450 9:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-450ФОП Герасимюк Лідія ІвнівнаВідділ освітиРелігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КПМихайлюк Віталій Володимирович ПЛ-0,4 кВ від КТП-450вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні), вул.Центральна,буд.1-30вул.Шкільна,20-44(парні)3. 9:00-17:00ПЛ-10 кВ 70-09 ЗаЛР- 223тп-140ФОП Ващук Андрій ФеодосійовичМолитовний будинокЗПТ-358 м.КіверціКіверцівський дитячий ясла-садок № 1Релігійна громада свідків Єгови Ківерцівський дитячий ясла-садок № 1 Ківерцівський РВ УМВС у Волинській області Ківерцівське РВ УСБУ у Волинській області ФОП Назарук Наталія Костянтинівна ФОП Мартинюк ЛінаТерентівнаФОП Смірнова Іоланта БорисівнаФОП Коханюк Тетяна ФедорівнаВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 70-09 ЗаЛР- 223тп-140вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85 вул.Щорса,буд.1-30 вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,ЗПТ-358 м.Ківерцівул.Київська,буд.68,м.Ківерцівул.Незалежності,буд.42-72/парні/,буд.37-61/непарні/,вул.Сінкевича вул.Садова,вул.Маяковського,вул.Чапаєва,2 вул.Київська,буд.37-63/непарні/,буд.32-62/парні/,1-й і2-й тупик Київський,вул.Ковальова,1.ПЛ-0,4кВ від КТП №2499:00-17:00 ФОП Димчук Олександр ОлександровичСвято-Михайлівська релігійна громада УПЦШколаКовельське МТМО с.Перковичі2. 9:00-17:00Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗс.МайданВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Будинок побуту ввід №2Торговий комплекс «Гостинець» ввід №2Піцерія «Фелічита» ввід №2Магазин «Гроно» ввід №2Магазин «Хліб»ТТС-5 ввід №21. 9:00-17:00с. Гаразджа вул. Лісова, 1-25, 25-55, Новоселів, Прилісна, Вишнева, 68-86, Лісова, 28А, Незалежності, Підгайна.2 КТП-795 14:00-16:00 с.Городище-1 вул.Сонячна3 КТП-495 11:00-16:00 Церква,ФАП с.Городище-1,ФОП Редько В.Я. с.Городище-1 вул.Миру, Вербова1. 8:00-17:00Будинок культури с. ШтуньКонтора с. ШтуньВідділ культури і туризму Любомльської РДАПАТ"Укртелеком" Волинська філіяПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСГВК "Колос" с. ШтуньМагазин с.Замлинняцерква с. Штуньмагазин ШтуньШкола с.ШтуньДитячий садочокФОП Тишик Василь ІвановичДП "Будзв"язок" ПП "Кембуд"Фермерське господарство"Юлка" с.Штунь, Замлиння, Терехи3. КТП-540 8:00-17:00 Цех виробництва упоковочної тари ПП "Фолсаж"МагазинМРЕОм.Любомль вул.Любомльська 1-го травня4, КТП-444,298,180 8:00-17:00 Магазин Церква с.Острів’я1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-6 10:00 - 17:00 с. В. Курінь вул. Незалежності (частково) х. Кальки2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-159 10:00 - 17:00 с. Гірки вул. ЛюботиньВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00м-н «Зустріч»Нововолинськвул. Козацька, Молодіжна, Богуна, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, Весняна, Гірняцька, Лісна, Русовичівська, М.Вовчка1 ПЛ-10 Л 66-11 від ЛР-128 10:00 - 17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"БС ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВ/ч Башня с.ЗамшаниРАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВАКТП ВужиськТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"СКЗ с. Замшани КТП-385Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"Адмінбуд.с.ВужиськДержавне підприємство "Ковельське лісове господарство"Гараж с.ВужиськДержавне підприємство "Ковельське лісове господарство"КТП-239 с.ВужиськДержавне підприємство "Ковельське лісове господарство"Свердлов с.ВужиськВідділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської областіСШ Вужиськ с/шАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"ГРП с.ВужиськАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"СКЗ №20 с.ВужиськЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВужиськ б/кКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФАП с.ВужиськФізична особа підприємець Дудік Тетяна ВасилівнаМагазин с.Вужиськс. Замшани, с. Вужиськ1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери, Лесі Українки6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна8 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку)культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, ВишневаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВКТП-314 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця2 ПЛ-0,4 кВКТП-105 10:00-16:30 ФОП Маринюк В.І. – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожитоу, млин, підсобне господарство, АТС, ФОП Зінюк Т.В. – магази «Атреміда», пошта, школа, кухня с.м.т.Луків вул.Спортивна, Грушевського, Незалежна, Ляшука, 1-го Травня, І.Франка