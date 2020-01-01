Де у Луцьку на Волині не буде світла 12 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
ДЕУ
с. Фалемичі, вул.: Набережна, Перспективна, Центральна
с. Володимирівка
2. ЗТП-290 Л-18 9:00-17:00 м. Володимир-Волинський, вул.: Старицького – частково, Шахтарська – часково, Олійника, Чорновола, Виговського, Ковельська, 110, Г.Шухевича, 69-77
3. КТП-274 Л-4 9:00-17:00 Магазин, ФАП с. Бегета, вул: Нова – частково, Першотравнева
4. ПЛ-10, Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 с. Кладнів
Горохівський район
1. с Довгів
9:00-17:00
вул. Берегова,
вул. Прибережна
2 КТП-182 с Скірче 9:00-17:00 СГПП "Дружба" Контора
СГПП "Дружба" Будинок
СГПП "Дружба" Гуртожиток
СГПП "Дружба" Дитячий садок
ФОП Киричук О.П. бар "Затишок"
ПАТ "Укртелеком" АТС с.Скірче
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Скірче с.Скірче : вул.Центральна
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
ТЗОВ "П'ЯТИДНІ"
с. Колона, вул. Павлюка
2 КТП-277
чистка траси 9:00-17:00 ФОП Хом`як О.Я.
ФОП Кузьмич М.П.
ФОП Вишневська С.І.
ФОП Макаренко Т.Л.
ФОП Пікута М.В. с. Павлівка, вул. 8-го Березня, вул. Незалежності
3 КТП-39
заміна ІПУ-10 кВ 10:00-17:00 --- с. Низкиничі, вул. Гагаріна, вул. Незалежності, вул. Світла, вул. Жовтнева
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 9:00-17:00
КТП-143 с.Борохів КТП-143 с.Борохів
вул.Луцька,1-43, вул.Луцька,45-51/непарні,44-64/парні/ вул.Хутірс
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-450 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-450
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Відділ освіти
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
Михайлюк Віталій Володимирович ПЛ-0,4 кВ від КТП-450
вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні), вул.Центральна,буд.1-30
вул.Шкільна,20-44(парні)
3. 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ 70-09 За
ЛР- 223
тп-140
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
Молитовний будинок
ЗПТ-358 м.Ківерці
Ківерцівський дитячий ясла-садок № 1
Релігійна громада свідків Єгови Ківерцівський дитячий ясла-садок № 1 Ківерцівський РВ УМВС у Волинській області Ківерцівське РВ УСБУ у Волинській області ФОП Назарук Наталія Костянтинівна ФОП Мартинюк ЛінаТерентівна
ФОП Смірнова Іоланта Борисівна
ФОП Коханюк Тетяна Федорівна
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 70-09 За
ЛР- 223
тп-140
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85 вул.Щорса,буд.1-30 вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,
ЗПТ-358 м.Ківерці
вул.Київська,буд.68,м.Ківерці
вул.Незалежності,буд.42-72/парні/,буд.37-61/непарні/,вул.Сінкевича вул.Садова,вул.Маяковського,вул.Чапаєва,2 вул.Київська,буд.37-63/непарні/,буд.32-62/парні/,1-й і2-й тупик Київський,вул.Ковальова,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №249
9:00-17:00 ФОП Димчук Олександр Олександрович
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
Школа
Ковельське МТМО с.Перковичі
2. 9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ
с.Майдан
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Будинок побуту ввід №2
Торговий комплекс «Гостинець» ввід №2
Піцерія «Фелічита» ввід №2
Магазин «Гроно» ввід №2
Магазин «Хліб»
ТТС-5 ввід №2
Луцький район
1. 9:00-17:00
с. Гаразджа вул. Лісова, 1-25, 25-55, Новоселів, Прилісна, Вишнева, 68-86, Лісова, 28А, Незалежності, Підгайна.
2 КТП-795 14:00-16:00 с.Городище-1 вул.Сонячна
3 КТП-495 11:00-16:00 Церква,ФАП с.Городище-1,
ФОП Редько В.Я. с.Городище-1 вул.Миру, Вербова
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
Будинок культури с. Штунь
Контора с. Штунь
Відділ культури і туризму Любомльської РДА
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
СГВК "Колос" с. Штунь
Магазин с.Замлиння
церква с. Штунь
магазин Штунь
Школа с.Штунь
Дитячий садочок
ФОП Тишик Василь Іванович
ДП "Будзв"язок" ПП "Кембуд"
Фермерське господарство"Юлка" с.Штунь, Замлиння, Терехи
3. КТП-540 8:00-17:00 Цех виробництва упоковочної тари ПП "Фолсаж"
Магазин
МРЕО
м.Любомль вул.Любомльська 1-го травня
4, КТП-444,298,180 8:00-17:00 Магазин Церква с.Острів’я
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-6 10:00 - 17:00 с. В. Курінь вул. Незалежності (частково) х. Кальки
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-159 10:00 - 17:00 с. Гірки вул. Люботинь
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м-н «Зустріч»
Нововолинськ
вул. Козацька, Молодіжна, Богуна, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, Весняна, Гірняцька, Лісна, Русовичівська, М.Вовчка
Ратнівський район
1 ПЛ-10 Л 66-11 від ЛР-128 10:00 - 17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
БС Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/ч Башня с.Замшани
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
КТП Вужиськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
СКЗ с. Замшани КТП-385
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
Адмінбуд.с.Вужиськ
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
Гараж с.Вужиськ
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
КТП-239 с.Вужиськ
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
Свердлов с.Вужиськ
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
СШ Вужиськ с/ш
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
ГРП с.Вужиськ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №20 с.Вужиськ
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Вужиськ б/к
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Вужиськ
Фізична особа підприємець Дудік Тетяна Василівна
Магазин с.Вужиськ
с. Замшани, с. Вужиськ
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери, Лесі Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку)культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-314 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-105 10:00-16:30 ФОП Маринюк В.І. – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожитоу, млин, підсобне господарство, АТС, ФОП Зінюк Т.В. – магази «Атреміда», пошта, школа, кухня с.м.т.Луків вул.Спортивна, Грушевського, Незалежна, Ляшука, 1-го Травня, І.Франка
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
ДЕУ
с. Фалемичі, вул.: Набережна, Перспективна, Центральна
с. Володимирівка
2. ЗТП-290 Л-18 9:00-17:00 м. Володимир-Волинський, вул.: Старицького – частково, Шахтарська – часково, Олійника, Чорновола, Виговського, Ковельська, 110, Г.Шухевича, 69-77
3. КТП-274 Л-4 9:00-17:00 Магазин, ФАП с. Бегета, вул: Нова – частково, Першотравнева
4. ПЛ-10, Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 с. Кладнів
Горохівський район
1. с Довгів
9:00-17:00
вул. Берегова,
вул. Прибережна
2 КТП-182 с Скірче 9:00-17:00 СГПП "Дружба" Контора
СГПП "Дружба" Будинок
СГПП "Дружба" Гуртожиток
СГПП "Дружба" Дитячий садок
ФОП Киричук О.П. бар "Затишок"
ПАТ "Укртелеком" АТС с.Скірче
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Скірче с.Скірче : вул.Центральна
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
ТЗОВ "П'ЯТИДНІ"
с. Колона, вул. Павлюка
2 КТП-277
чистка траси 9:00-17:00 ФОП Хом`як О.Я.
ФОП Кузьмич М.П.
ФОП Вишневська С.І.
ФОП Макаренко Т.Л.
ФОП Пікута М.В. с. Павлівка, вул. 8-го Березня, вул. Незалежності
3 КТП-39
заміна ІПУ-10 кВ 10:00-17:00 --- с. Низкиничі, вул. Гагаріна, вул. Незалежності, вул. Світла, вул. Жовтнева
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 9:00-17:00
КТП-143 с.Борохів КТП-143 с.Борохів
вул.Луцька,1-43, вул.Луцька,45-51/непарні,44-64/парні/ вул.Хутірс
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-450 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-450
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Відділ освіти
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
Михайлюк Віталій Володимирович ПЛ-0,4 кВ від КТП-450
вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні), вул.Центральна,буд.1-30
вул.Шкільна,20-44(парні)
3. 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ 70-09 За
ЛР- 223
тп-140
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
Молитовний будинок
ЗПТ-358 м.Ківерці
Ківерцівський дитячий ясла-садок № 1
Релігійна громада свідків Єгови Ківерцівський дитячий ясла-садок № 1 Ківерцівський РВ УМВС у Волинській області Ківерцівське РВ УСБУ у Волинській області ФОП Назарук Наталія Костянтинівна ФОП Мартинюк ЛінаТерентівна
ФОП Смірнова Іоланта Борисівна
ФОП Коханюк Тетяна Федорівна
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 70-09 За
ЛР- 223
тп-140
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85 вул.Щорса,буд.1-30 вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,
ЗПТ-358 м.Ківерці
вул.Київська,буд.68,м.Ківерці
вул.Незалежності,буд.42-72/парні/,буд.37-61/непарні/,вул.Сінкевича вул.Садова,вул.Маяковського,вул.Чапаєва,2 вул.Київська,буд.37-63/непарні/,буд.32-62/парні/,1-й і2-й тупик Київський,вул.Ковальова,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №249
9:00-17:00 ФОП Димчук Олександр Олександрович
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
Школа
Ковельське МТМО с.Перковичі
2. 9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ
с.Майдан
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Будинок побуту ввід №2
Торговий комплекс «Гостинець» ввід №2
Піцерія «Фелічита» ввід №2
Магазин «Гроно» ввід №2
Магазин «Хліб»
ТТС-5 ввід №2
Луцький район
1. 9:00-17:00
с. Гаразджа вул. Лісова, 1-25, 25-55, Новоселів, Прилісна, Вишнева, 68-86, Лісова, 28А, Незалежності, Підгайна.
2 КТП-795 14:00-16:00 с.Городище-1 вул.Сонячна
3 КТП-495 11:00-16:00 Церква,ФАП с.Городище-1,
ФОП Редько В.Я. с.Городище-1 вул.Миру, Вербова
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
Будинок культури с. Штунь
Контора с. Штунь
Відділ культури і туризму Любомльської РДА
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
СГВК "Колос" с. Штунь
Магазин с.Замлиння
церква с. Штунь
магазин Штунь
Школа с.Штунь
Дитячий садочок
ФОП Тишик Василь Іванович
ДП "Будзв"язок" ПП "Кембуд"
Фермерське господарство"Юлка" с.Штунь, Замлиння, Терехи
3. КТП-540 8:00-17:00 Цех виробництва упоковочної тари ПП "Фолсаж"
Магазин
МРЕО
м.Любомль вул.Любомльська 1-го травня
4, КТП-444,298,180 8:00-17:00 Магазин Церква с.Острів’я
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-6 10:00 - 17:00 с. В. Курінь вул. Незалежності (частково) х. Кальки
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-159 10:00 - 17:00 с. Гірки вул. Люботинь
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м-н «Зустріч»
Нововолинськ
вул. Козацька, Молодіжна, Богуна, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, Весняна, Гірняцька, Лісна, Русовичівська, М.Вовчка
Ратнівський район
1 ПЛ-10 Л 66-11 від ЛР-128 10:00 - 17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
БС Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/ч Башня с.Замшани
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
КТП Вужиськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
СКЗ с. Замшани КТП-385
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
Адмінбуд.с.Вужиськ
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
Гараж с.Вужиськ
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
КТП-239 с.Вужиськ
Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
Свердлов с.Вужиськ
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
СШ Вужиськ с/ш
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
ГРП с.Вужиськ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №20 с.Вужиськ
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Вужиськ б/к
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Вужиськ
Фізична особа підприємець Дудік Тетяна Василівна
Магазин с.Вужиськ
с. Замшани, с. Вужиськ
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери, Лесі Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку)культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-314 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-105 10:00-16:30 ФОП Маринюк В.І. – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожитоу, млин, підсобне господарство, АТС, ФОП Зінюк Т.В. – магази «Атреміда», пошта, школа, кухня с.м.т.Луків вул.Спортивна, Грушевського, Незалежна, Ляшука, 1-го Травня, І.Франка
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