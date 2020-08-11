Друга хвиля епідемії коронавірусу почалася раніше за прогнози, – Степанов

Максим Степанов заявив, що "друга хвиля" епідемії COVID-19, яку прогнозували восени, вже починається.



Про це повідомив голова МОЗ на брифінгу 11 серпня,



"Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді – і це буде поєднано з сезонною епідемією грипу.



Так рахував весь світ. Весь світ рахував, що суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19 почнеться восени, десь у жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19.



Саме тому ми почали більш потужно і швидко рухатися (в підготовці медичної системи – ред.). Незважаючи на те, що було зроблено багато", - сказав міністр МОЗ.



Степанов зазначив, що в Україні з квітня кількість тестувань збільшили у 10-ки разів, зараз закуповують апарати штучної вентиляції легень, підводять кисень до ліжок у лікарнях.



У деяких областях уже розгортають лікарні "другої хвилі". Наприклад, у Львівській області вже третій день профільні лікарні на більше як 50% заповнені хворими з коронавірусом.

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