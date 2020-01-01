Коронавірус у Любешівському районі: яка ситуація з недугою станом на 11 серпня
Сьогодні, 14:10
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки смт Любешів. Надійшли 2 негативні результати: 1 – смт Любешів, 1 – с. Зарудчі.
Одужали 2 жителів району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Пожіг, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 13 жителів селища Любешів.
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Загалом станом на 11 серпня у районі зареєстрували 151 випадок захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 100 осіб. 5 випадків завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 61 (47 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (11 одужали);
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1 (одужала);
Міжгайці – 2;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка - 1.
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Одужали 2 жителів району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Пожіг, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 13 жителів селища Любешів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Геріатричний будинок, фабрика, сімейні вогнища: де на Волині виявили спалахи COVID-19
Загалом станом на 11 серпня у районі зареєстрували 151 випадок захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 100 осіб. 5 випадків завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 61 (47 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (11 одужали);
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1 (одужала);
Міжгайці – 2;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка - 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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