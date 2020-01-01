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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус у Любешівському районі: яка ситуація з недугою станом на 11 серпня

Коронавірус у Любешівському районі: яка ситуація з недугою станом на 11 серпня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки смт Любешів. Надійшли 2 негативні результати: 1 – смт Любешів, 1 – с. Зарудчі.

Одужали 2 жителів району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Пожіг, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 13 жителів селища Любешів.

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Загалом станом на 11 серпня у районі зареєстрували 151 випадок захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 100 осіб. 5 випадків завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

Любешів – 61 (47 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 11 (11 одужали);

Зарудчі – 12 (8 одужали);

Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;

Люб’язь – 8 (8 одужали);

В’язівне – 7 (5 одужали);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Проходи – 4 (4 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Гірки – 4;

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Березичі – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1 (одужала);

Міжгайці – 2;

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;

Невір – 1;

Березна Воля – 1;

Заріка - 1.

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Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
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