Коронавірус у Любешівському районі: яка ситуація з недугою станом на 11 серпня

Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки смт Любешів. Надійшли 2 негативні результати: 1 – смт Любешів, 1 – с. Зарудчі.Одужали 2 жителів району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Пожіг, - йдеться на сайті Любешівської РДА.Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 13 жителів селища Любешів.Загалом станом на 11 серпня у районі зареєстрували 151 випадок захворювання на COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 100 осіб. 5 випадків завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:Любешів – 61 (47 одужали), в тому числі 1 летальний;Ветли – 11 (11 одужали);Зарудчі – 12 (8 одужали);Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;Люб’язь – 8 (8 одужали);В’язівне – 7 (5 одужали);Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;Проходи – 4 (4 одужали);Деревок – 4 (4 одужали);Гірки – 4;Великий Курінь – 3 (1 одужав);Цир – 2, в тому числі 1 летальний;Любешівська Воля – 2 (2 одужали);Нові Березичі – 2 (2 одужали);Щитинь – 2;Березичі – 2;Дольськ – 2 (1 одужав);Залізниця - 1 (одужала);Седлище – 1 (одужав);Мукошин – 1;Пожіг – 1 (одужала);Міжгайці – 2;Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;Невір – 1;Березна Воля – 1;Заріка - 1.