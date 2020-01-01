На ринку на Світязі незаконно продавали рибу





Так, склали шість протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), три – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та два – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів),



Оформили 5 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 23 заборонених знарядь лову.



«За даний період на порушників накладено 306 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 224 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 15 кг водних біоресурсів. Також у порушників вилучено вісім од. заборонених знарядь лову», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 5 серпня під час рибоохоронної роботи на озері Охнище, поблизу села Замостя Маневицького району викрили чоловіка, який ловив рибу лісковою сіткою. Порушник встиг зловити 20 карасів сріблястого. Своїми діями він завдав збитків рибному господарству у розмірі 340 грн.



На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили



7 серпня інспектори Волинського рибпатруля виявили незаконний збут риби. Інцидент стався на ринку в урочищі Гряда Шацького району. Так, двоє громадян продавали 5 кг риби, а саме окунь без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання.



На осіб склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період з 3 по 10 серпня державні інспектори рибпатруля зафіксували 16 порушень.Так, склали шість протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), три – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та два – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів), повідомляє пресслужба Волинського рибоохороного патруля.Оформили 5 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 23 заборонених знарядь лову.«За даний період на порушників накладено 306 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 224 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 15 кг водних біоресурсів. Також у порушників вилучено вісім од. заборонених знарядь лову», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 5 серпня під час рибоохоронної роботи на озері Охнище, поблизу села Замостя Маневицького району викрили чоловіка, який ловив рибу лісковою сіткою. Порушник встиг зловити 20 карасів сріблястого. Своїми діями він завдав збитків рибному господарству у розмірі 340 грн.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили7 серпня інспектори Волинського рибпатруля виявили незаконний збут риби. Інцидент стався на ринку в урочищі Гряда Шацького району. Так, двоє громадян продавали 5 кг риби, а саме окунь без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання.На осіб склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.

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