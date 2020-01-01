У виправній колонії на Волині – спалах COVID-19
Сьогодні, 14:47
За добу у Ківерцівському районі виявили 4 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Про це повідомляє Ківерцівська РДА.
У пресслужбі райдержадміністрації інформують, зареєстрували спалах Covid-19 у виправній колонії №84 в селищі Цумань. На коронавірус захворіли 4 працівники закладу, в тому числі за останню добу - 2 хворих.
Загалом станом на 11 серпня в Ківерцівському районі зареєстрували 475 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 11 летальних. Всього одужало – 407 осіб. Продовжують хворіти - 57 осіб.
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Про це повідомляє Ківерцівська РДА.
У пресслужбі райдержадміністрації інформують, зареєстрували спалах Covid-19 у виправній колонії №84 в селищі Цумань. На коронавірус захворіли 4 працівники закладу, в тому числі за останню добу - 2 хворих.
Загалом станом на 11 серпня в Ківерцівському районі зареєстрували 475 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі 11 летальних. Всього одужало – 407 осіб. Продовжують хворіти - 57 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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