Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком
Сьогодні, 15:13
Дружина волонтера з Нововолинська Олександра Мазурка – Олена, яка тривалий час боролася із онкозахворюванням, померла.
Про це повідомляє 12 канал.
Однак рідні все ще потребують допомоги – хвороба забрала усі ресурси. Тому нині небайдужих просять фінансово допомогти провести Олену в останню путь.
Номер картки, на який можна переказати кошти:
5168 7554 4170 5064 Олександр Мазурок
У чоловіка Олександра залишилося двоє синів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлої.
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Про це повідомляє 12 канал.
Однак рідні все ще потребують допомоги – хвороба забрала усі ресурси. Тому нині небайдужих просять фінансово допомогти провести Олену в останню путь.
Номер картки, на який можна переказати кошти:
5168 7554 4170 5064 Олександр Мазурок
У чоловіка Олександра залишилося двоє синів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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