Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком

Олександра Мазурка – Олена, яка тривалий час боролася із онкозахворюванням, померла.



Про це



Однак рідні все ще потребують допомоги – хвороба забрала усі ресурси. Тому нині небайдужих просять фінансово допомогти провести Олену в останню путь.



Номер картки, на який можна переказати кошти:

5168 7554 4170 5064 Олександр Мазурок



У чоловіка Олександра залишилося двоє синів.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлої.

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