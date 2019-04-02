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Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком

Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком
Дружина волонтера з Нововолинська Олександра Мазурка – Олена, яка тривалий час боролася із онкозахворюванням, померла.

Про це повідомляє 12 канал.

Однак рідні все ще потребують допомоги – хвороба забрала усі ресурси. Тому нині небайдужих просять фінансово допомогти провести Олену в останню путь.

Номер картки, на який можна переказати кошти:
5168 7554 4170 5064 Олександр Мазурок

У чоловіка Олександра залишилося двоє синів.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлої.

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Теги: онко, волонтер, смерть
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