Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – до +23…+24. Вітер північний, північно-східний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – до +23…+24. Вітер північний, північно-східний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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