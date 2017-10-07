ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*

Юлія Тимошенко, братиме участь в місцевих виборах на Волині 25 жовтня у всіх рівнях рад.



Про це нардеп, заступник лідера партії та перший заступник бюджетного комітету Верховної Ради Іван Крулько повідомив під час пресконференції 11 серпня у Луцьку.



Іван Крулько заявив, що «Батьківщина», яка має понад 20-річний досвід політичної діяльності, готова боротися за життєві цінності і відстоюватиме права та позиції виборців всієї країни, оперуючи сталими принципами та інтересами громадян.



«Наші депутати робитимуть усе, аби виборці, віддавши свій голос за нас, не шкодували і чітко розуміли, що голосують за надійну і єдину команду професійних людей, за тих, хто дуже добре знає і усвідомлює, що і як їм потрібно робити, за тих, хто не є дилетантами у своїй справі і хто зможе гідно представити виборців у всіх рівнях рад», – каже Іван Крулько.







Депутат Луцької міської ради, перший заступник голови Волинської обласної організації «Батьківщина», керівник штабу в області Андрій Козюра зазначив, що загалом на Волині планують висунути понад півтори тисячі кандидатів в депутати.



«Ми зараз активно працюємо над тим, аби відібрати лише кращих. Особисто я докладу усіх зусиль, щоб «Батьківщина» в області показала найвищий результат. Мушу задекларувати, що наша партія – єдина організація, яка має структуровані первинні партійні осередки у кожному селі, районі та містечку. До нас активно долучаються люди і підтримують нас, нам довіряють», – говорить Андрій Козюра.







Щодо всеукраїнських масштабів, то партія планує висунути понад 40 тисяч кандидатів у депутати різного рівня. Зазначають, що це буде найбільша кількість претендентів зі всіх чинних політичних партій країни.







Яку оцінку діям влади сьогодні дадуть люди?



Як люди відчули своє життя?



На скільки покращився їхній добробут?



На скільки люди впевнені у завтрашньому дні?



Яка ситуація сьогодні із тарифами?



Чому знову планують збільшувати ціну на газ?



… Ці та інші питання й порушуватимуть у «Батьківщині» під час передвиборчої кампанії, адже члени партії планують об’їхати чи не усю Волинь, щоб особисто поспілкуватися з мешканцями сіл та міст щодо того, чи задоволені вони якістю свого життя сьогодні. Як відомо, на крайніх президентських виборах, що відбулися у 2019 році, Юлія Тимошенко, як кандидат на пост глави держави,







«Це свідчить про те, що у нас є тут сильна підтримка. Без сумніву нам потрібно і відновити довіру людей, а зробити це можна буде лише декількома речами: коли ми презентуємо і покажемо тих людей, які представлятимуть партію у всіх органах влади на місцевому рівні, коли наші виборці переконаються у тому, що ми висуваємо лише професійних і порядних людей за яких не соромно», – говорить Іван Крулько і переконує, що кандидати чітко розуміють і знають для чого, а головне – заради кого вони йдуть на вибори.



Кожен із претендентів у депутатське крісло йтиме зі своєю програмою, акценти робитимуть на локальні питання.



«На місцях потрібно сказати, що ти плануєш робити у своєму населеному пункті, які ти плануєш полагодити дороги, які потрібно вирішити питання освітнього характеру та інше», – пояснює нардеп.

Більше того, переконують, що жоден із тих членів партії, які у скрутні часи «кинули своїх», не буде більше брати участі у діяльності організації і тим більше у виборах.







У парламенті партія виступає проти продажу сільськогосподарської землі та стратегічних підприємств, натомість пропонує ринок орендних відносин через відкриті аукціони, це стосується і держземель. «Ми не маємо права торгувати своєю територією і віддавати її», – говорить Іван Крулько.



Партія також бореться проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та закону щодо легалізації грального бізнесу, який, зі слів нардепа, прийняли у «шкідливому» для країни варіанті.



Більше того, «Батьківщина» ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідує корупційні «скрутки» на митниці і у податковій.



Головою ТСК обрали Івана Крулька. Варто зауважити, за 2,5 місяці роботи комісії правоохоронці отримали інформацію, що за 2019 рік до держбюджету недоплатили більше 30 мільярдів гривень податків на додану вартість і вивели ці гроші через фірми-«скрутки».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політична партія ВО «Батьківщина» , яку очолює колишній прем'єр-міністр України, а нині – народний депутат, братиме участь в місцевих виборах на Волині 25 жовтня у всіх рівнях рад.Про це нардеп, заступник лідера партії та перший заступник бюджетного комітету Верховної Радиповідомив під час пресконференції 11 серпня у Луцьку.Іван Крулько заявив, що «Батьківщина», яка має понад 20-річний досвід політичної діяльності, готова боротися за життєві цінності і відстоюватиме права та позиції виборців всієї країни, оперуючи сталими принципами та інтересами громадян.«Наші депутати робитимуть усе, аби виборці, віддавши свій голос за нас, не шкодували і чітко розуміли, що голосують за надійну і єдину команду професійних людей, за тих, хто дуже добре знає і усвідомлює, що і як їм потрібно робити, за тих, хто не є дилетантами у своїй справі і хто зможе гідно представити виборців у всіх рівнях рад», – каже Іван Крулько.Депутат Луцької міської ради, перший заступник голови Волинської обласної організації «Батьківщина», керівник штабу в областізазначив, що загалом на Волині планують висунути понад півтори тисячі кандидатів в депутати.«Ми зараз активно працюємо над тим, аби відібрати лише кращих. Особисто я докладу усіх зусиль, щоб «Батьківщина» в області показала найвищий результат. Мушу задекларувати, що наша партія – єдина організація, яка має структуровані первинні партійні осередки у кожному селі, районі та містечку. До нас активно долучаються люди і підтримують нас, нам довіряють», – говорить Андрій Козюра.Щодо всеукраїнських масштабів, то партія планує висунути понад 40 тисяч кандидатів у депутати різного рівня. Зазначають, що це буде найбільша кількість претендентів зі всіх чинних політичних партій країни.… Ці та інші питання й порушуватимуть у «Батьківщині» під час передвиборчої кампанії, адже члени партії планують об’їхати чи не усю Волинь, щоб особисто поспілкуватися з мешканцями сіл та міст щодо того, чи задоволені вони якістю свого життя сьогодні. Як відомо, на крайніх президентських виборах, що відбулися у 2019 році, Юлія Тимошенко, як кандидат на пост глави держави, тримала безперечне лідерство у більшості районів області «Це свідчить про те, що у нас є тут сильна підтримка. Без сумніву нам потрібно і відновити довіру людей, а зробити це можна буде лише декількома речами: коли ми презентуємо і покажемо тих людей, які представлятимуть партію у всіх органах влади на місцевому рівні, коли наші виборці переконаються у тому, що ми висуваємо лише професійних і порядних людей за яких не соромно», – говорить Іван Крулько і переконує, що кандидати чітко розуміють і знають для чого, а головне – заради кого вони йдуть на вибори.Кожен із претендентів у депутатське крісло йтиме зі своєю програмою, акценти робитимуть на локальні питання.«На місцях потрібно сказати, що ти плануєш робити у своєму населеному пункті, які ти плануєш полагодити дороги, які потрібно вирішити питання освітнього характеру та інше», – пояснює нардеп.Більше того, переконують, що жоден із тих членів партії, які у скрутні часи «кинули своїх», не буде більше брати участі у діяльності організації і тим більше у виборах.У парламенті партія виступає проти продажу сільськогосподарської землі та стратегічних підприємств, натомість пропонує ринок орендних відносин через відкриті аукціони, це стосується і держземель. «Ми не маємо права торгувати своєю територією і віддавати її», – говорить Іван Крулько.Партія також бореться проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та закону щодо легалізації грального бізнесу, який, зі слів нардепа, прийняли у «шкідливому» для країни варіанті.Більше того, «Батьківщина» ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідує корупційні «скрутки» на митниці і у податковій.Головою ТСК обрали Івана Крулька. Варто зауважити, за 2,5 місяці роботи комісії правоохоронці отримали інформацію, що за 2019 рік до держбюджету недоплатили більше 30 мільярдів гривень податків на додану вартість і вивели ці гроші через фірми-«скрутки».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію