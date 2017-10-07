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ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
Політична партія ВО «Батьківщина», яку очолює колишній прем'єр-міністр України, а нині – народний депутат Юлія Тимошенко, братиме участь в місцевих виборах на Волині 25 жовтня у всіх рівнях рад.

Про це нардеп, заступник лідера партії та перший заступник бюджетного комітету Верховної Ради Іван Крулько повідомив під час пресконференції 11 серпня у Луцьку.

Іван Крулько заявив, що «Батьківщина», яка має понад 20-річний досвід політичної діяльності, готова боротися за життєві цінності і відстоюватиме права та позиції виборців всієї країни, оперуючи сталими принципами та інтересами громадян.

«Наші депутати робитимуть усе, аби виборці, віддавши свій голос за нас, не шкодували і чітко розуміли, що голосують за надійну і єдину команду професійних людей, за тих, хто дуже добре знає і усвідомлює, що і як їм потрібно робити, за тих, хто не є дилетантами у своїй справі і хто зможе гідно представити виборців у всіх рівнях рад», – каже Іван Крулько.

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*


Депутат Луцької міської ради, перший заступник голови Волинської обласної організації «Батьківщина», керівник штабу в області Андрій Козюра зазначив, що загалом на Волині планують висунути понад півтори тисячі кандидатів в депутати.

«Ми зараз активно працюємо над тим, аби відібрати лише кращих. Особисто я докладу усіх зусиль, щоб «Батьківщина» в області показала найвищий результат. Мушу задекларувати, що наша партія – єдина організація, яка має структуровані первинні партійні осередки у кожному селі, районі та містечку. До нас активно долучаються люди і підтримують нас, нам довіряють», – говорить Андрій Козюра.

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*


Щодо всеукраїнських масштабів, то партія планує висунути понад 40 тисяч кандидатів у депутати різного рівня. Зазначають, що це буде найбільша кількість претендентів зі всіх чинних політичних партій країни.

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*


Яку оцінку діям влади сьогодні дадуть люди?

Як люди відчули своє життя?

На скільки покращився їхній добробут?

На скільки люди впевнені у завтрашньому дні?

Яка ситуація сьогодні із тарифами?

Чому знову планують збільшувати ціну на газ?

… Ці та інші питання й порушуватимуть у «Батьківщині» під час передвиборчої кампанії, адже члени партії планують об’їхати чи не усю Волинь, щоб особисто поспілкуватися з мешканцями сіл та міст щодо того, чи задоволені вони якістю свого життя сьогодні. Як відомо, на крайніх президентських виборах, що відбулися у 2019 році, Юлія Тимошенко, як кандидат на пост глави держави, тримала безперечне лідерство у більшості районів області.

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*


«Це свідчить про те, що у нас є тут сильна підтримка. Без сумніву нам потрібно і відновити довіру людей, а зробити це можна буде лише декількома речами: коли ми презентуємо і покажемо тих людей, які представлятимуть партію у всіх органах влади на місцевому рівні, коли наші виборці переконаються у тому, що ми висуваємо лише професійних і порядних людей за яких не соромно», – говорить Іван Крулько і переконує, що кандидати чітко розуміють і знають для чого, а головне – заради кого вони йдуть на вибори.

Кожен із претендентів у депутатське крісло йтиме зі своєю програмою, акценти робитимуть на локальні питання.

«На місцях потрібно сказати, що ти плануєш робити у своєму населеному пункті, які ти плануєш полагодити дороги, які потрібно вирішити питання освітнього характеру та інше», – пояснює нардеп.
Більше того, переконують, що жоден із тих членів партії, які у скрутні часи «кинули своїх», не буде більше брати участі у діяльності організації і тим більше у виборах.

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*


У парламенті партія виступає проти продажу сільськогосподарської землі та стратегічних підприємств, натомість пропонує ринок орендних відносин через відкриті аукціони, це стосується і держземель. «Ми не маємо права торгувати своєю територією і віддавати її», – говорить Іван Крулько.

Партія також бореться проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та закону щодо легалізації грального бізнесу, який, зі слів нардепа, прийняли у «шкідливому» для країни варіанті.

Більше того, «Батьківщина» ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідує корупційні «скрутки» на митниці і у податковій.

Головою ТСК обрали Івана Крулька. Варто зауважити, за 2,5 місяці роботи комісії правоохоронці отримали інформацію, що за 2019 рік до держбюджету недоплатили більше 30 мільярдів гривень податків на додану вартість і вивели ці гроші через фірми-«скрутки».

ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*

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Теги: ВО Батьківщина, політика, реклама, Луцьк, вибори
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