Дівчина з Волині стала чемпіонкою України з веслування. ФОТО

Ольга Демчина з Боратина успішно виступила на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное серед дорослих, виконавши норматив майстра спорту.



Про це



Змагання, що відбувалися у місті Дніпро, зібрали 25 команд з різних областей України. На запливі у «байдарці-двійці» (К-2) на дистанції 1000 м Ольга разом з колегою з Кам’янського продемонструвала блискучий результат та посіла 3 місце. Такого показника цілком вистачило, аби отримати новий титул та стати майстром спорту з веслування серед дорослих.



Кількома днями пізніше відбувся Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років, виступ на якому теж увінчався значними успіхами для Ольги. Наша веслувальниця завоювала одразу кілька призових місць, серед яких 4 місце у байдарці-одиночниці на дистанції 500 м, 3 місце у байдарці-одиночниці на дистанції 200 м, 1 місце у байдарці-четвірці (збірний екіпаж) на дистанції 500 м. Окрім цього, Ольга посіла 1 місце у байдарці-двійці на дистанції 500 м, підтвердивши звання майстра спорту.



«В умовах карантину тренуватися було важко і незвично, але періодично я виходила на воду, – розповідає Ольга Демчина. – Будь-які змагання або Чемпіонат для мене дуже важливі, адже за кілька хвилин ти маєш продемонструвати усю свою майстерність та підготовку, якою займаєшся впродовж року. Своїм виступом я задоволена, вважаю, що виклалася на повну. Дякую всім за підтримку, яку я отримую, вона штовхає мене на нові звершення!».



Наставниця спортсменки Любов Михайлівна Клімова не приховує гордості за свою вихованку: «Оля – справжня молодчина, вона зуміла вибороти перемогу у дуже напруженій боротьбі, адже заплив після одиночки був доволі складний та виснажливий. Що ж, цю вершину ми підкорили, а далі чекають нові. Маємо надію, що вже у вересні Оля представлятиме Україну і нашу громаду на міжнародних змаганнях «Olympic Day» в Угорщині. Очікуємо, що цьогоріч конкуренція на змаганнях буде ще гострішою, тому попереду у нас майже місяць посилених тренувань та підготовки. Звісно, я зичу Олі перемог, а ще наснаги і віри в себе для подальших спортивних та життєвих звершень».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Боратина успішно виступила на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное серед дорослих, виконавши норматив майстра спорту.Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.Змагання, що відбувалися у місті Дніпро, зібрали 25 команд з різних областей України. На запливі у «байдарці-двійці» (К-2) на дистанції 1000 м Ольга разом з колегою з Кам’янського продемонструвала блискучий результат та посіла 3 місце. Такого показника цілком вистачило, аби отримати новий титул та стати майстром спорту з веслування серед дорослих.Кількома днями пізніше відбувся Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23 років, виступ на якому теж увінчався значними успіхами для Ольги. Наша веслувальниця завоювала одразу кілька призових місць, серед яких 4 місце у байдарці-одиночниці на дистанції 500 м, 3 місце у байдарці-одиночниці на дистанції 200 м, 1 місце у байдарці-четвірці (збірний екіпаж) на дистанції 500 м. Окрім цього, Ольга посіла 1 місце у байдарці-двійці на дистанції 500 м, підтвердивши звання майстра спорту.«В умовах карантину тренуватися було важко і незвично, але періодично я виходила на воду, – розповідає Ольга Демчина. – Будь-які змагання або Чемпіонат для мене дуже важливі, адже за кілька хвилин ти маєш продемонструвати усю свою майстерність та підготовку, якою займаєшся впродовж року. Своїм виступом я задоволена, вважаю, що виклалася на повну. Дякую всім за підтримку, яку я отримую, вона штовхає мене на нові звершення!».Наставниця спортсменкине приховує гордості за свою вихованку: «Оля – справжня молодчина, вона зуміла вибороти перемогу у дуже напруженій боротьбі, адже заплив після одиночки був доволі складний та виснажливий. Що ж, цю вершину ми підкорили, а далі чекають нові. Маємо надію, що вже у вересні Оля представлятиме Україну і нашу громаду на міжнародних змаганнях «Olympic Day» в Угорщині. Очікуємо, що цьогоріч конкуренція на змаганнях буде ще гострішою, тому попереду у нас майже місяць посилених тренувань та підготовки. Звісно, я зичу Олі перемог, а ще наснаги і віри в себе для подальших спортивних та життєвих звершень».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію