Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
У минулому столітті Рожище було багатонаціональним.
Зокрема тут була німецька колонія, а також єврейська громада, проживали росіяни та поляки, - пише Район.Рожище.
До нашого часу дійшли спогади німців та євреїв про те, яким було Рожище у період міжвоєння. Одна головна вулиця міста мала назву «3 Травня». За своєю довжиною вона сягала декількох кілометрів і направляла людей до особливого центру міста – ринкової площі.
Від площі вело ще декілька вулиць: дорога на південь могла завести вас до Луцька, напрям на північ – до кварталу житлових будинків, східна дорога направляла вас до дерев'яного мосту, і дорога на захід вела мешканців до фермерських сіл і хуторів.
А центр міста завжди переповнював гамір і шум. Там проживали власники магазинів та майстерень. Край міста був немов антиподом центру – тихим і вільним.
Південна частина, яка розташовувалася поблизу залізниці була призначена для обробітку городів та вирощування фруктів. Місто не було оснащене каналізацією, вулиці у темну пору не мали освітлення. Проте генератор, власник якого був єврейський комерсант Айхельбойма, постачав електрику лише до заможних магазинів і будинків.
Деякі дороги та вулиці були вимощені бруківкою: Головна, Залізнична, Ринкова.
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Зокрема тут була німецька колонія, а також єврейська громада, проживали росіяни та поляки, - пише Район.Рожище.
До нашого часу дійшли спогади німців та євреїв про те, яким було Рожище у період міжвоєння. Одна головна вулиця міста мала назву «3 Травня». За своєю довжиною вона сягала декількох кілометрів і направляла людей до особливого центру міста – ринкової площі.
Від площі вело ще декілька вулиць: дорога на південь могла завести вас до Луцька, напрям на північ – до кварталу житлових будинків, східна дорога направляла вас до дерев'яного мосту, і дорога на захід вела мешканців до фермерських сіл і хуторів.
А центр міста завжди переповнював гамір і шум. Там проживали власники магазинів та майстерень. Край міста був немов антиподом центру – тихим і вільним.
Південна частина, яка розташовувалася поблизу залізниці була призначена для обробітку городів та вирощування фруктів. Місто не було оснащене каналізацією, вулиці у темну пору не мали освітлення. Проте генератор, власник якого був єврейський комерсант Айхельбойма, постачав електрику лише до заможних магазинів і будинків.
Деякі дороги та вулиці були вимощені бруківкою: Головна, Залізнична, Ринкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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