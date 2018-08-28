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Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО

Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО
У минулому столітті Рожище було багатонаціональним.

Зокрема тут була німецька колонія, а також єврейська громада, проживали росіяни та поляки, - пише Район.Рожище.

До нашого часу дійшли спогади німців та євреїв про те, яким було Рожище у період міжвоєння. Одна головна вулиця міста мала назву «3 Травня». За своєю довжиною вона сягала декількох кілометрів і направляла людей до особливого центру міста – ринкової площі.

Від площі вело ще декілька вулиць: дорога на південь могла завести вас до Луцька, напрям на північ – до кварталу житлових будинків, східна дорога направляла вас до дерев'яного мосту, і дорога на захід вела мешканців до фермерських сіл і хуторів.

А центр міста завжди переповнював гамір і шум. Там проживали власники магазинів та майстерень. Край міста був немов антиподом центру – тихим і вільним.

Південна частина, яка розташовувалася поблизу залізниці була призначена для обробітку городів та вирощування фруктів. Місто не було оснащене каналізацією, вулиці у темну пору не мали освітлення. Проте генератор, власник якого був єврейський комерсант Айхельбойма, постачав електрику лише до заможних магазинів і будинків.

Деякі дороги та вулиці були вимощені бруківкою: Головна, Залізнична, Ринкова.

Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО

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Теги: історія, Рожище, ретрофото
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