Молода українка в Польщі під час сварки зарізала чоловіка





Як пoвідoмляє



Зазначається, що пара проживала у приватному будинку. Під час сварки жінка схопила ніж і де кілька разів ударила ним свого співмешканця в область грудної клітки. Від отриманих травм 38-річний чоловік, також громадянин України, помер.



Причини сварки та обставини, які призвели до трагічного наслідку, наразі встановлює прокуратура та поліція. Жінку затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річна громадянка України відповідатиме за вбивство свого співмешканця у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, інцидент стався в населеному пункті Стеншев (Великопольське воєводство) пізно ввечері 9 серпня.Зазначається, що пара проживала у приватному будинку. Під час сварки жінка схопила ніж і де кілька разів ударила ним свого співмешканця в область грудної клітки. Від отриманих травм 38-річний чоловік, також громадянин України, помер.Причини сварки та обставини, які призвели до трагічного наслідку, наразі встановлює прокуратура та поліція. Жінку затримали.

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