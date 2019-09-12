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Молода українка в Польщі під час сварки зарізала чоловіка

Молода українка в Польщі під час сварки зарізала чоловіка
31-річна громадянка України відповідатиме за вбивство свого співмешканця у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, інцидент стався в населеному пункті Стеншев (Великопольське воєводство) пізно ввечері 9 серпня.

Зазначається, що пара проживала у приватному будинку. Під час сварки жінка схопила ніж і де кілька разів ударила ним свого співмешканця в область грудної клітки. Від отриманих травм 38-річний чоловік, також громадянин України, помер.

Причини сварки та обставини, які призвели до трагічного наслідку, наразі встановлює прокуратура та поліція. Жінку затримали.

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Теги: українка, Польща, ніж, вбивство
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