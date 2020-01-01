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Волинянин посадив під вікнами свого будинку коноплю

Волинянин посадив під вікнами свого будинку коноплю
У Ківерцівському районі 46-річний місцевий мешканець вирощував на власній присадибній ділянці рослини конопель.

Зазначається, що 11 серпня під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 16 рослин конопель. Окрім того, на горищі та у його помешканні оперативники виявили висохлі стебла цієї рослини, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області

Чоловік повідомив, що вирощував та зберігав заборонені рослини для власного вживання.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 1,7 до 8,5 тис. грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.




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Теги: конопля, поліція, волинянин
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