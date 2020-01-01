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Важила 30 кілограмів: на Черкащині від анорексії померла дівчина-психолог

Важила 30 кілограмів: на Черкащині від анорексії померла дівчина-психолог
На Черкащині від анорексії померла 27-річна дівчина. До лікарні її доправили без свідомості з вагою 30 кілограмів. Лікарі кажуть, що в організмі дівчини почалися незворотні процеси.

Однак друзі Олени не вірять у те, що вона померла від голодування. Кажуть, що дівчина завжди була стрункою й не турбувалася про свій зовнішній вигляд, - йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Тиха, добра й замкнута

У Кам'янці Черкаської області багато хто обговорює цю історію. До районної лікарні госпіталізували 27-річну дівчину, яка раніше тут працювала дитячим психологом. Лікарі описують її стан як виснаження: 30 кг ваги, деякі органи вже постраждали. Врятувати її не вдалося.

Що сталося з тихою й доброю Оленою, не знають навіть її близькі друзі.

"У школі вона була тихою, доброю – і мухи не образить. Щоправда, всі вважали її замкнутою. Я навіть здивувався, коли дізнався, що вона працює психологом. Ні, я не можу зрозуміти, що з нею сталося. Вона в принципі завжди була худенькою і ніякими дієтами не морочилася", – розповів її однокласник на умовах анонімності.

Ще одна знайома зазначає, що два роки тому, після смерті її близької подруги Галини Олена замкнулася в собі. "Не знаю, що з нею відбувалося. Але вона не виходила на зв'язок", – каже колишня подруга.

Знайома Олени, теж психолог, яка вчилася з нею у виші, згадує, що Олена була дуже творчою людиною. "Творча, вишукана, хоча досить замкнута. Але спілкуватися з нею завжди було приємно. Ще пам'ятаю, що вона малювала картинки, на яких вона перебувала далеко від людей. З батьками в неї були складні стосунки. Вона говорила, що вони досить авторитарні. Незважаючи на це, у дівчинки навіть був пірсинг на язиці", – згадує колишня одногрупниця.

На своїх сторінках у соцмережах Олена чи повидаляла, то чи ніколи не виставляла свої фотографії. Зате в одній із соцмереж вона публікувала психологічні тести.

Однак два роки тому в лікувальному закладі відбулася реорганізація, і дівчина залишилася без роботи.

На сторінці мами є багато фотографій із друзями, колегами, але фото з донькою тільки одне.
Важила 30 кілограмів: на Черкащині від анорексії померла дівчина-психолог

Казала, що просто захворіла

Ще одна її подруга, з якою Олена зберегла стосунки, згадує, що дівчина була дуже доброю, навіть веселою. З нею завжди було цікаво. Добре вчилася й багато читала.

"Так, друзів у неї було небагато. Галина, з якої вони дуже дружили, дійсно померла два роки тому. Що сталося з Оленою, я не знаю. Схуднути для краси вона точно не хотіла. Тим паче, що вона все життя була худенькою і стрункою. Я ніколи від неї не чула, що їй не подобається її тіло. Вона не хотіла розповідати, що з нею відбувається. Говорила, що прихворіла, але скоро все буде добре, вона лікується. Я її запитувала, але вона говорила, що почався карантин, а після нього вона обов'язково піде до лікарні. Можливо, не надала потрібного значення своїй хворобі. Батьки теж їй говорили, вона почалася лікуватися після карантину. Але, мабуть, не встигла", – каже її подруга.


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Теги: анорексія, дівчина-психолог, смерть
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