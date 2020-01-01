вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через аварію на мережі мешканці декількох вулиць Луцька – без гарячої води

Через аварію на мережі мешканці декількох вулиць Луцька – без гарячої води
У "Луцьктеплі" повідомляють про тимчасове відключення послуги з постачання гарячої води на декількох вулицях у зв’язку з необхідністю ліквідації витоків.

Про це йдеться на сторінці ДКП "Луцьктепло".

Так, завтра, 12 серпня, з 09:00 розпочнуться роботи з ліквідації витоків на теплових мережах котельні на вул. Боженка, 32-б та вул. Карбишева, 2. При цьому, послуга з гарячого водопостачання буде відсутня в споживачів центральних теплових пунктів на вул. Гнідавська, 65-а (підключені житлові будинки на вул. Гнідавська, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 65, вул. Марка Вовчка, 11), вул. Станіславського, 50-в (підключені житлові будинки на вул. Станіславського, 48-а, 50) і вул. Конякіна, 7-б (підключені житлові будинки на вул. Конякіна, 7, 9, 9-а, 9-б, 11, 12-а).

Орієнтовний час відновлення послуги для споживачів на вул. Гнідавська, 65-а та вул. Станіславського, 50-в – 12 серпня, 17:00.

Зауважують, через необхідність заміни 50 м аварійних трубопроводів ЦТП на вул. Конякіна, 7-б виконання робіт запланували на 2 дні. Орієнтовний час відновлення послуги – 13 серпня 17:00.

При цьому, повідомляють про завершення робіт з відновлення послуги з гарячого водопостачання споживачам житлового будинку на вул. Будівельників, 11, де подачу теплоносія для приготування гарячої води припинили вранці 9 серпня. Відновили послугу сьогодні, 11 серпня, після 17:00.

На підприємстві просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, тепла вода, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випускник ковельської школи розповів, як йому вдалось набрати 200 балів з хімії на ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
Через аварію на мережі мешканці декількох вулиць Луцька – без гарячої води
Сьогодні, 19:41
Дівчина з Волині стала чемпіонкою України з веслування. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку на Волині не буде світла 12 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар Аварія в Луцьку: одну з автівок відкинуло на тротуар
Сьогодні, 13:57
У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
06 серпень, 18:47
У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО У Луцьку сталася аварія за участю легковика та евакуатора. ФОТО
04 серпень, 19:51
У Луцьку на Глушець – аварія з потерпілими У Луцьку на Глушець – аварія з потерпілими
26 липень, 08:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випускник ковельської школи розповів, як йому вдалось набрати 200 балів з хімії на ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Через аварію на мережі мешканці декількох вулиць Луцька – без гарячої води
Сьогодні, 19:41
 0
Дівчина з Волині стала чемпіонкою України з веслування. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку на Волині не буде світла 12 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8