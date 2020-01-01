Через аварію на мережі мешканці декількох вулиць Луцька – без гарячої води

У "Луцьктеплі" повідомляють про тимчасове відключення послуги з постачання гарячої води на декількох вулицях у зв’язку з необхідністю ліквідації витоків.Про це йдеться на сторінці ДКП "Луцьктепло".Так, завтра, 12 серпня, з 09:00 розпочнуться роботи з ліквідації витоків на теплових мережах котельні на вул. Боженка, 32-б та вул. Карбишева, 2. При цьому, послуга з гарячого водопостачання буде відсутня в споживачів центральних теплових пунктів на вул. Гнідавська, 65-а (підключені житлові будинки на вул. Гнідавська, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 65, вул. Марка Вовчка, 11), вул. Станіславського, 50-в (підключені житлові будинки на вул. Станіславського, 48-а, 50) і вул. Конякіна, 7-б (підключені житлові будинки на вул. Конякіна, 7, 9, 9-а, 9-б, 11, 12-а).Орієнтовний час відновлення послуги для споживачів на вул. Гнідавська, 65-а та вул. Станіславського, 50-в – 12 серпня, 17:00.Зауважують, через необхідність заміни 50 м аварійних трубопроводів ЦТП на вул. Конякіна, 7-б виконання робіт запланували на 2 дні. Орієнтовний час відновлення послуги – 13 серпня 17:00.При цьому, повідомляють про завершення робіт з відновлення послуги з гарячого водопостачання споживачам житлового будинку на вул. Будівельників, 11, де подачу теплоносія для приготування гарячої води припинили вранці 9 серпня. Відновили послугу сьогодні, 11 серпня, після 17:00.На підприємстві просять вибачення за завдані тимчасові незручності.