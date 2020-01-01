«9 років не було результату»: веслувальниця з Волині виборола 7 медалей на чемпіонаті України. ВІДЕО

Марія Повх виборола 7 медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное. Змагання тривали у Дніпрі з 4 по 7 серпня. Нині спортсменка повернулася на Волинь.



Спортсменка розповіла



На чемпіонаті України в Дніпрі спортсменка брала участь у семи дистанціях. У підсумку, розповідає Марія, вона виборола 5 золотих та 2 срібні медалі. Це були перші змагання після карантину.



"На цьому чемпіонаті України були відбори на Чемпіонат Європи, де формувалася команда, і ось 24 серпня починається підготовка вже з усією командою до основних змагань цього сезону", - говорить спортсменка.



"На цьому чемпіонаті України були відбори на Чемпіонат Європи, де формувалася команда і ось 24 серпня починається підготовка вже з усією командою до основних змагань цього сезону", - говорить спортсменка.



"Було таке, що у мене не було медалей, 9 років не було результату і вже були такі моменти, чи варто далі веслувати. І ти себе мотивуєш, через себе переступаєш, іноді згадуєш ті моменти і думаєш: добре, що Бог дає ті сили", - каже Марія Повх.



Останніх чотири роки її тренує залужений тренер України Андрій Шевчук. Веслування на байдарках – найрезультативніший вид спорту на Волині, каже він.





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