Гравець «Волині» став героєм туру, ще троє «хрестоносців» - у символічній збірній

Перемога «Волині» у матчі проти «Гірника-Спорту» (3:0) у 29-му турі в черговий раз звернула увагу провідних футбольних сайтів країни на гравців луцького клубу.Так, четверо футболістів "Волині" авторитетні спортивні видання внесли у збірні туру, - пише пресслужба "Волині".Уже звично відзначив «хрестоносців» портал «FootBoom», до символічної збірної якого увійшлитаДо слова, обидва гравці також увійшли і до підбірки кращих від «Спорт Арени», а компанію їм там склали такожтаПри цьому наш 19-річний опорний півзахисник, який двічі асистував партнерам перед їх голами в матчі проти "Гірника-Спорту", удостоївся високого звання "Герой туру"! Цитуємо:Стрімкий Чередниченко створив чимало проблем захисту лучан, проте вимушена заміна під кінець першого тайму, коли Конкольняка замінив Цюпа, дозволила стабілізувати гру на проблемній позиції. Іван здорово відіграв у захисті, часом навіть жорстко зустрічаючи суперників, і в підсумку Гірник-Спорт не лише не забив претендентам на медалі, а й зазнав розгромної поразки.Тренерський штаб «хрестоносців» по ходу сезону системно вводив у гру молодь – і дехто із цих хлопців сповна скористався своїм шансом. Як Рябов – у тріо з Чачуа та Садом він напрочуд продуктивно відіграв у центрі поля, не лише виконуючи великі обсяги чорнової роботи, а й виступаючи організатором атак на їхніх ранніх стадіях. Саме Артур вдало підіграв Кожанову в епізоді з першим голом, а потім відвоював м’яча й перенаправив розкішну передачу на хід Кобзарю під третій гол.Черговий потужний матч Кожанова – досвідчений лідер лучан досягнув показника 18+7 і 25 балів за системою «гол+пас», будучи лідером атак Волині. Саме Денис проявив спритність, коли завершив блискавичну комбінацію після ауту на правому фланзі «більярдним» ударом в притирку з дальньою стійкою. Цей гол, що відкрив рахунок аж на 50-й хвилині, не випадковість – цьому передувала прекрасна гра вінгера в першому таймі, коли він міг забивати і з гри, і після стандарту.Волинь запрошувала «грозу Першої ліги» Куліша з розрахунком на посилення тут і відразу, але Станіслав довго вливався в гру нового колективу та повертав собі бойову форму. Лише зараз, у передостанньому турі, ми побачили того грізного центрфорварда, який забивав пачками за кам’янську Сталь і Дніпро-1. Куліш кілька разів опинявся в центрі подій, не реалізував 100% шанс у першому таймі, а після перерви блискуче використав передачу Климця, подвоївши рахунок.Дві гольові передачі та потужна грою в центрі поля проти "Гірника-Спорту" дозволила оглядачам визначити Артура рябова, як героя 29-гно туру.