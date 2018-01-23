Обдаровані студенти отримуватимуть стипендії імені Героїв Небесної Сотні з Волині

43 студенти та курсанти закладів вищої освіти України протягом року отримуватимуть стипендії імені Героїв Небесної Сотні.Студенти і курсанти закладів вищої освіти державної форми власності можуть отримати академічні стипендії за 10-ма спеціальностями. Серед іменних стипендій є й стипендії на честь загиблих Героїв Небесної Сотні з Волині - Сергія Байдовського, Івана Тарасюка, Василя Мойсея.Відділ зв'язків з громадськістю Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, посилаючись на наказ тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти та науки"Про призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні студентам та курсантам закладів вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік", повідомляє, що серед 43 стипендіатів є й студентка Лесиного вишу.Студентка Лесиного вишу Оксана Григін стала однією з 43 студентів та курсантів закладів вищої освіти державної форми власності, які отримуватимуть академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні. Дівчина навчається на спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».Студенти і курсанти закладів вищої освіти державної форми власності можуть отримати академічні стипендії за 10-ма спеціальностями:«Фізична терапія, ерготерапія» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;«Залізничний транспорт» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка;«Агроінженерія» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;«Економіка» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;«Військове управління (за видами збройних сил)» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка;«Географія» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;«Архітектура та містобудування» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;«Інженерія програмного забезпечення» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;«Сценічне мистецтво» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна;«Психологія» − п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського.Студенти (курсанти) отримуватимуть академічні стипендії з 1 вересня та до завершення навчального року, однак за умови підтвердження права на академічну стипендію за результатами другого семестрового контролю – літньої сесії. Розмір стипендії для студентів закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» або «Магістр», становитиме 2480 грн, а для курсантів − 2027 грн на місяць.