У Ковелі два перевізники відмовилися від маршрутів





В одному з випадків відприємець відмовився від маршруту через збитковість, - пише



На засіданні виконкому, який планують провести 13 серпня, мають затвердити умови проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських маршрутах загального користування №20 «Інтерпорт–М'ясокомбінат» та №2 «вул. Незалежності–«Сільмаш».



Саме від цих маршрутів через збитковість в одному випадку та закриття підприємницької діяльності в іншому, відмовилися двоє перевізників. З ними буде розірвано договір щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що курсують в режимі маршрутного таксі.



Аби забезпечити перевезення ковельчан громадським транспортом на згаданих маршрутах, міська влада оголосить відповідний конкурс.



За умовами конкурсу, транспортні засоби мають бути обладнані пристроями GPS-моніторингу. Договір на обслуговування укладуть з виконавцем послуг з впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Ковелі. Провести конкурс планують 6 жовтня 2020 року.

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