Нігерія, Росія, Марокко: жителі яких країн «відвідали» цьогорічний «Бандерштат». ФОТО

Цьогорічний фестиваль українського духу «Бандерштат», який став візитівкою Луцька та Волині, зібрав понад 400 тисяч переглядів.Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю в соцмережах.«Супутники МКС передають, що цьогорічний Бандерштат відвідала рекордна кількість фестивальників. Це безпрецедентне явище навіть встигли зафіксувати на фото. Понад 400 тисяч переглядів музичних лайвів, гутірок, літературної сцени та інших активностей фестивалю. Нас дивилися наші люди з усієї планети: Польща, Литва, Естонія, Латвія, Білорусь, Росія, Грузія, Чорногорія, Італія, Португалія, Болгарія, Велика Британія, Канада, США, Нідерланди, Бангкок, Марокко, Нігерія, Ізраїль. У нас також були глядачі з українського Криму», - йдеться у дописі.Як відомо, через пандемію корона вірусу цьогоріч організувати фестиваль як зазвичай не вдалося, тому він відбувся в режимі онлайн та в радіоефірі з 7 по 9 серпня.Свої акустичні програми виконали гуртb Широкий Лан, O.Torvald, Без Обмежень, KARNA, Тартак, Фіолет, Тінь Сонця, Кozak_System та інші.Над традиційними гутірками фестивалю працювала команда відомого журналіста, який був модератором цих зустрічей. Гостями прямих ефірів стали актор та режисер, музикант, співачка та телеведуча, засновники «Бандерштату»та, громадські діячіта. Гутірка з ветеранами УПА відбулася в Луцьку.Насиченою була літературна частина фестивалю. Зустрічі в прямому ефірі зібрали знакові постаті в сучасній українській книжковій царині: