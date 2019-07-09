вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю

У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
У селі Видраниця Ратнівського району цьогоріч планують відремонтувати вулицю Лесі Українки.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Забродівська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 серпня, коли й розпочнеться аукціон, - пише ІА Волинські новини.

Капітальний ремонт вулиці Лесі Українки у Видраниці оцінили у 2,215 мільйона гривень.

За ці кошти планують здійснити підготовчі роботи, очистити водовідвідні канави, влаштувати водовідвідні канави та траншеї під труби, улаштувати дорожній одяг із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, підсилити дорожній одяг бітумом, облаштувати майданчики пішохідного переходу та в’їзди в двори, влаштувати ПВХ труб.

Роботи мають завершити до кінця поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ремонт, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
Сьогодні, 02:13
Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Сьогодні, 01:15
«Шахтар» розтрощив «Базель» і потрапив у півфінал Ліги Європи
Сьогодні, 00:05
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зводять барикади: у Мінську – сутички протестувальників та силовиків
11 серпень, 23:32
Схожі новини
Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури
01 липень, 02:16
На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
10 травень, 17:27
На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон
01 березень, 20:38
Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу» Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
09 липень, 2019, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
Сьогодні, 02:13
 0
Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Сьогодні, 01:15
 0
«Шахтар» розтрощив «Базель» і потрапив у півфінал Ліги Європи
Сьогодні, 00:05
 0
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зводять барикади: у Мінську – сутички протестувальників та силовиків
11 серпень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8