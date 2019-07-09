У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Забродівська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 серпня, коли й розпочнеться аукціон, - пише



Капітальний ремонт вулиці Лесі Українки у Видраниці оцінили у 2,215 мільйона гривень.



За ці кошти планують здійснити підготовчі роботи, очистити водовідвідні канави, влаштувати водовідвідні канави та траншеї під труби, улаштувати дорожній одяг із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, підсилити дорожній одяг бітумом, облаштувати майданчики пішохідного переходу та в’їзди в двори, влаштувати ПВХ труб.



Роботи мають завершити до кінця поточного року.

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