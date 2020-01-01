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Розпочали ремонт ділянки дороги на під'їзді до волинського міста

Розпочали ремонт ділянки дороги на під'їзді до волинського міста
На Волині розпочали ремонт на ще одній ділянці автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Роботи з поточного середнього ремонту розпочались на ділянці дороги, що слугує під’їздом до міста Володимира-Волинського (км 0+000 – км 1+250). Наразі там проходять роботи зі зняття шляхом фрезерування старого дорожнього покриття.

Роботи виконує ТзОВ "Автомагістраль-Південь" на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Цьогоріч це вже третій об’єкт на автодорозі Р-15 у межах Волині, де проводяться ремонтні роботи. На 9-кілометровій ділянці від Нововолинська до межі зі Львівщиною ремонт вже добігає кінця і зовсім скоро вона буде введена в експлуатацію. На початку серпня дорожня техніка запрацювала на «шистівській об’їзній», тож там теж активно проводяться відновлювальні роботи.

Всього у нинішньому році введуть в експлуатацію майже 15 км відремонтованої волинської ділянки автодороги Р-15.

У період проведення ремонтних робіт на автошляху Р-15 (на об’їзді і під’їзді до м.Володимира-Волинського) проїзд транспорту буде частково обмежуватись і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

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Теги: Волинь, ремонт, дорога
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